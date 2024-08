La Generalitat engega tràmits pel túnel que ha d'unir el Castell amb l'estació del TAV

La Generalitat ha engegat els tràmits per treballar en la construcció del túnel que ha d'unir el Castell de Sant Ferran amb l'estació del TAV. La infraestructura millora les connexions i està inclosa dins la ronda Nord.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat el contracte de serveis per a l’assistència tècnica a la redacció de l’estudi d'impacte ambiental de la ronda Nord de Figueres, en el tram que va des de la carretera GIP-5106 fins a l’N-IIa.

Es tracta del túnel que passaria per la falda del Castell de Sant Ferran fins a l’estació, inclòs dins del projecte de la futura ronda Nord. Segons ha informat l'Ajuntament, amb l’anunci de la licitació, el març passat, van presentar-se sis empreses i l’adjudicació ha recaigut en Euro Geotécnica SA per un import de 55.271,12 € (IVA inclòs). El termini per a presentar l’estudi és de 12 mesos.

L'estudi informatiu es troba en procés de licitació –s’hi han presentat cinc empreses- i s’adjudicarà pròximament.

Calçada dos carrils

Les solucions a estudiar consistiran en una calçada de dos carrils, un per cada sentit de circulació entre les carreteres GIP 5106 i la N-IIa.

El projecte s’havia posat a informació pública el 2010 –preveia el doble de carrils-, però no es va arribar a aprovar i ara es torna a tramitar.

Tres fases

La ronda Nord és una infraestructura a millorar la mobilitat i reduirà el trànsit del centre de la ciutat i es preveu fer en tres fases.

El tram Castell de Sant Ferran-Estació de l’AVE s’executa a càrrec de la Generalitat. A més, l’Ajuntament de Figueres està tramitant un pla especial per executar la ronda Nord en dues altres fases: la primera des de la carretera de Llançà fins a l’Aigüeta i la segona des de l’Aigüeta fins a l'Hotel Empordà (Motel).

Es preveu que l'any que ve es pugui aprovar el projecte executiu de la primera fase i que el 2026 s'iniciïn les obres, amb un pressupost de 6 milions d'euros.