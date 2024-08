Trànsit instal·la un sistema amb intel·ligència artificial per evitar accidents amb animals a les carreteres a l'Empordà

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha instal·lat un sistema pioner amb intel·ligència artificial (IA) per evitar accidents amb animals a les carreteres en tres punts de l'Alt Empordà.

Aquest dispositiu alerta els conductors de la presència de fauna a la calçada. Concretament, compta amb un sistema de càmeres alimentat amb intel·ligència artificial que detecta els animals si són a la via o la vol creuar i això fa saltar un panell lluminós que avisa que cal baixar la velocitat

El primer i que es troba en proves s'ha col·locat al quilòmetre 54 de l’N-260 a Cabanelles i té com a objectiu avisar de la irrupció d’animals a la carretera per així evitar que es produeixin xocs. Els altres dos dispositius es posaran també a la mateixa comarca, un altre a l'N-260 a Garriguella i l'últim a l'N-II a Pontós. Tots ells hauran de funcionar abans de finals d'any. Els sistemes s'han instal·lat en vies competència de l'Estat amb qui Trànsit farà un seguiment de la tecnologia.

Aquest sistema de detecció d’animals a la via, com ha definit el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel és "un sistema de velocitat variable, no és evitar que l'animal entri a la via". En el cas per exemple de Cabanelles, s'alertarà el conductor que baixi dels 90 km/hora fins als 70. Perquè així, ha explicat El conductor modifiqui la seva conducta. És a dir, que redueixi la velocitat per garantir la seva seguretat i també la de l'animal”.

Aquesta prova pilot compta amb càmeres d’intel·ligència artificial i s'han alçat en vies de l'Alt Empordà perquè és una zona on hi ha sobretot una alta presència de senglars, tot i que també hi ha hagut un increment de cabirols.

La subdirectora de Gestió del Trànsit, Lourdes Puigbarraca, de la seva banda ha destacat que “a diferència d'altres senyals estàtics que adverteixen de la possible presència de fauna, aquest sistema és dinàmic i s'activa i emet un senyal d'avís només quan l'animal està realment dins la via”.

Per decidir els punts on es provava aquesta tecnologia, Trànsit ha comptat amb l'assessorament dels Mossos d'Esquadra de Trànsit de Girona així com dels Agents Rurals de Girona.

El cap dels Mossos de Trànsit a Girona, l'inspector Joan Costa ha explicat que precisament aquest mes de juliol s'han produït quatre accidents de trànsit a l'N-260 i un precisament al punt quilomètric on s'ha instal·lat el sistema; els altres dos de la mateixa via han tingut lloc un a Figueres i els altres, a Sant Joan de les Abadesses. Amb el que portem d'any, els Mossos de Trànsit de Girona han treballat en 44 incidents relacionats amb irrupció d'animals i d'aquests n'hi ha hagut 32 que han acabat amb impacte amb l'animal.

El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi Dalmases de la seva banda ha explicat que el cos ha "assessorat a l’hora de decidir la ubicació d’aquest sistema. Aquest tram no es cobreix per atzar, sinó perquè és ideal per instal·lar-hi aquests avisadors”.

Càmeres i senyals lluminosos

L’avisador de fauna que ha posat en marxa l’SCT consisteix en càmeres equipades amb sensors que vigilen la carretera en tots els sentits de circulació i també l’entorn de la infraestructura per detectar i enregistrar la presència d’animals. En cas que el sistema en detecti, mitjançant tecnologia IA es genera un avís que posa en marxa els panells lluminosos a peu de carretera per alertar els conductors amb un senyal de perill de la presència d’animals i la necessitat de reduir la velocitat als vehicles que estiguin circulant.

El sistema de detecció que s’utilitza en aquesta prova pilot és l’anàlisi d’imatges de vídeo mitjançant un sistema d’intel·ligència artificial capaç de detectar animals a la via i als voltants més immediats d’aquesta. El sistema detecta la irrupció de fauna tant diürna com nocturna a través d’uns sensors tèrmics i permet l’enregistrament en vídeo. Els resultats són analitzats al Civicat de Trànsit de Barcelona.

La carretera s’ha equipat amb senyalització variable vertical que alerten els conductors de la presència d’animals a la via. Els senyals lluminosos d’advertència s’activen i s’encenen de forma dinàmica quan el sistema de sensors detecta animals. El sistema de detecció i senyalització de l’avisador de fauna instal·lat a l’N-260 és autònom i s’alimenta energèticament amb panells solars i bateries.