Incendi en una zona d'horts de Pedret i Marzà

Els Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a Pedret i Marzà.

El foc s'ha declarat poc després d'un quart de tres i s'han desplaçat a la zona dels horts de Prat Comú fins a 14 dotacions, quatre d'elles aèries.

La zona afectada és d'horts i a banda de la vegetació, en arribar, els efectius s'han trobat una caravana en flames.

En principi, segons les primeres informacions, no hi hauria ningú a dins i, per tant, cap ferit, indiquen des del cos d'emergències.