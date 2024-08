Figueres cobrirà la pista del costat d'un pavelló per disposar de més equipaments

L’Ajuntament de Figueres cobrirà la pista poliesportiva exterior al costat del pavelló Rafel Mora per disposar de més equipaments per a la pràctica esportiva. La setmana passada es va aprovar per Junta de Govern Local licitar els treballs amb un pressupost previst de 724.946,72 euros (IVA inclòs).

El govern és conscient de la manca d'equipaments i amb la mesura aporta un nou espai.

La pista que està annexa al pavelló quedarà coberta en tota la seva totalitat per protegir del sol i de la pluja. A més, la cara nord de l’espai també quedarà protegida de dalt a baix davant episodis de ratxes de vent i de pluja. D’altra banda, la superfície, actualment de formigó, es revestirà amb un paviment de terratzo, més resistent als cops.

El projecte de coberta de la pista exterior està inclòs en l’estudi Mapa de les instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM), encarregat enguany des de l’Àrea d’Esports.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres, explica que "continuem complint els compromisos adquirits per aquest govern i posem fil a l’agulla per tirar endavant aquest projecte tan demanat pels clubs". Pere Montserrat, regidor d’Esports, afegeix que “som conscients de la manca d’equipaments esportius que hi ha a la ciutat, però amb la coberta d’aquesta pista podrem donar més espai als clubs per als entrenaments”.