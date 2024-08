Llançà aconsegueix la gratuïtat de l'antiga casa d'estiueig Can Marly

L'Ajuntament de Llançà ha aconseguit que la Generalitat els cedeixi gratuïtament l'ús de l'antiga Residència del Temps Lliure Can Marly, una casa senyorial noucentista amb un ampli jardí. El nou conveni amb el govern català contemplarà la gratuïtat i un termini de concessió que passarà dels 30 als 50 anys. L'Ajuntament preveu continuar els treballs per acabar reformant la totalitat de l'edifici.

La Subdirecció General de Patrimoni Mobiliari i Immobiliari de la Generalitat va donar la conformitat en data 24 de juliol de la suspensió de l'obligació del pagament del cànon de la concessió de la Residència fins a l'aprovació de la nova concessió i sense perjudici de la liquidació proporcional que correspongui respecte a l'actual concessió vigent, ha informat l'equip de govern.

L'Ajuntament treballava des de feia mesos per aconseguir les noves condicions. L’Ajuntament va signar fa uns anys un conveni amb la Generalitat per una concessió a 30 anys per 2,17 milions d’euros.

Casa Marly són tres edificacions. Un dels edificis es va decidir utilitzar a serveis per a la gent gran amb un casal. A l’edifici central es va habilitar una sala on es porten a terme actes. I al tercer, es va adequar un local per a joves que gaudeixen a les tardes. El conjunt ofereix moltes possibilitats.

Can Marly està situat entre els carrers Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria i Besalú. Són tres edificis i uns jardins.

Edifici noucentista

El conjunt figura a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La construcció és d’inicis del segle XX i d’estil arquitectònic noucentista. L'últim ús abans de ser cedit a l'Ajuntament va ser el de Residència del Temps Lliure, un centre de vacances pensat per a treballadors que gestionava la Generalitat i que permetia l’allotjament a preus assequibles. Va tancar com a tal l’octubre de 2011.

La casa la va construir una família de Llançà, els Marly, que haurien fet fortuna durant la primera guerra mundial. Va tenir usos com el de colònia infantil durant la guerra civil espanyola. Va ser venuda al govern franquista i va ser també centre per a joves falangistes entre altres usos posteriors.