Una avaria deixa sense aigua des d'ahir el Port de la Selva

Una avaria ha deixat sense aigua des d'ahir Port de la Selva en plena temporada turística.

El segon tinent d'alcalde, Roger Pinart, ha explicat que una avaria complicada o "diferent" els ha deixat sense aigua. Els responsables d'Agbar, Consorci de la Costa Brava i el govern local han treballat fins a la matinada i des de primera hora del matí estan reunits intentant trobar una solució. Està previst que cap al migdia informin de la situació, però de moment el tall es manté "indefinit".

Des de Protecció Civil informen que la situació "és molt complexe"

Segons ha informat l'Ajuntament, en aquest moment el subministrament és complicat perquè "degut a una avaria en un dels dos pous que subministren aigua al nostre municipi, només disposem de la meitat del volum d’aigua que el nostre poble necessita durant la temporada de màxim consum".

La situació es produeix justament en plena temporada turística amb els establiments plens.

Salinitat a l'aigua

D'altra banda, ahir es va emetre un ban informant que "a causa de l’increment dels nivells de sal de l’aigua de xarxa, us recomanem que no feu servir aigua per cuinar ni veure fins a nou avís".

També es recordava que s’han de complir estrictament les mesures implantades en el BAN: "Està prohibit regar jardins, netejar qualsevol mena de vehicle o embarcació i omplir piscines".