Denuncien un pub de Cadaqués per excés d'aforament i per tenir "falsos" controladors d'accés

Els Mossos d'Esquadra han denunciat el responsable d'un pub de Cadaqués per diverses irregularitats durant una inspecció. Entre aquestes hi ha l'excés d'aforament i tenir personal als accessos que no eren controladors.

Els agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos de Girona van ser els encarregats d'anar al local a realitzar una de les inspeccions ordinàries que fan en locals. En aquest cas van anar a un establiment de Cadaqués ubicat al carrer de Miquel Rosset durant la matinada de dissabte passat.

Aquest local té llicència de bar musical i quan hi van accedir, pels volts de dos quarts de tres, es van trobar amb una de les infraccions més "vistoses": hi havia un excés d'aforament important, en concret, 90 persones més de les permeses. L'aforament autoritzat és de 198 i n'hi havia 288.

D'altra banda, els policies també van constatar que les dues persones que estaven fent les tasques de personal de control d'accés no estaven habilitades ni ho havien estat mai.

A banda, els agents van recollir documentació i més informació de l'estat del local. Un cop finalitzada la inspecció, van denunciar al titular de l'activitat per excés d'aforament, per no disposar dels dos controladors d'accés que la normativa obliga segons l'aforament, per manca de documentació i per falta d'un senyal d'indicació de direcció d'evacuació.

A banda, també van denunciar a les dues persones que feien tasques de controlador d'accés per manca d'habilitació, indiquen des de la policia.