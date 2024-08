Enxampen un camell traficant a la plaça de l'Estació de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han enxampat i detingut un camell traficant a la plaça de l'Estació de Figueres.

L'arrestat té 53 anys i està acusat de ser presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Fins ara no comptava amb antecedents policials.

Els fets es remunten al 4 d'agost, agents de la comissaria de Figueres havien rebut informacions que en aquesta zona de la ciutat es produeix compravenda droga i per aquest motiu es va muntar un dispositiu per comprovar els fets.

Aquell dia policies de paisà de la unitat de Seguretat Ciutadana d’aquesta comissaria van poder comprovar com un home venia substàncies estupefaents al detall. Aquest estava assegut a la terrassa d’un bar situat a la plaça de l’Estació, on rebia comandes per telèfon. A continuació, van observar que es dirigia a un contenidor situat en un carrer adjacent, on tenia la droga amagada dins d’una bossa de patates fregides. D'allà, agafava la substància estupefaent i tornava a la plaça a on contactava amb el comprador ara ja físicament i li entregava la droga. També, en algun cas, l’intercanvi es produïa en vestíbuls comunitaris d’edificis de la zona.

Davant d’aquestes evidències, els Mossos van detenir a l’home a les vuit de la tarda, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els agents van intervenir vuit peces d’haixix, tres embolcalls de cocaïna, 124 euros fraccionats. El valor de les substàncies intervingudes en el mercat il·lícit és de 143,98 euros, indica la policia.