L'Ajuntament de Cadaqués comprarà la Casa Rahola per 2,4 milions d'euros

L’Ajuntament de Cadaqués comprarà la Casa Rahola, amb la intenció de convertir-la en biblioteca i centre cultural i artístic. Un peritatge oficial xifra en 2.478.600 euros el valor de l'habitatge.

Durant el procés participatiu per a la redacció del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), la ciutadania ha posat de manifest la necessitat de disposar d'una biblioteca i una de les propostes ha estat habilitar un espai amb aquesta finalitat a la Casa Rahola.

Des del govern municipal es considera que l'adquisició d'aquesta finca és "una oportunitat excepcional".

Es tenen en compte aspectes com el seu valor arquitectònic i cultural, la seva ubicació cèntrica i connexa respecte d’altres instal·lacions de titularitat municipal com, entre d’altres, la llar d’infants o l’Art i Joia i el seu fàcil accés.

L'alcaldessa, Pia Serinyana considera que “és una oportunitat històrica" i ha explicat que "aquesta casa estava en venda fa anys, però per un preu molt més alt -un milió d’euros més del que pagarà el consistori- i fa temps que l’hi anàvem al darrere".

"L’Ajuntament de Cadaqués no està endeutat; té una situació financera molt bona i és per això que hem pensat que és l’oportunitat per poder-la comprar”, ha dit l'alcaldessa.

La idea és demanar un préstec de dos milions d'euros i la resta amb fons propis.

El plec de clàusules per a l’adquisició de l’immoble es portarà a aprovació en el ple del pròxim 8 d’agost.

Quatre edificis emblemàtics

L’alcaldessa explica referent al seu ús que "en el programa de l’equip de govern, un dels nostres objectius era de poder dotar el poble d’un centre cívic i d’una biblioteca i pensem que aquesta casa, pels metres quadrats que té, pel lloc on està, per accessibilitat i pel que representa patrimonialment, és el lloc ideal"

Serinyana remarca, també, que "volem pacificar l’eix de la riera i arreglar-lo i això ens ho permetrà, ja que obrim la riera amb aquest pati on hi podrem fer una plaça pública". D’altra banda, "hi ha una connexió amb l’Art i Joia, així com el que havia estat el garatge on Dalí guardava el seu cotxe, que és just al costat. També hi ha la Marmessoria. Són quatre edificis emblemàtics i d’ús públic que quedaran integrats".

"Ses Madrilenyes"

La Casa Rahola o “Ses Madrilenyes” forma part del Catàleg del Patrimoni Català i està inclosa en el Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. És d'estil neoclàssic internacional i va ser construïda a finals del segle XIX. Disposa d'una superfície de 1.093 m², inclou un habitatge unifamiliar adossat de 630 m², distribuïts en dues plantes, soterrani i un porxo amb accés directe al jardí.

La ubicació de la finca al carrer Vigilant, al nucli antic on ja es troben diversos equipaments municipals, la converteix en una oportunitat històrica per al municipi, diu l'Ajuntament. A prop es troben l'Art i Joia, un petit teatre, l'escola de música, el casal d'avis i l'edifici de la Fundació Marmessoria del general Escofet, on hi ha la llar d'infants municipal. A més, l'edifici és a pocs metres de l'escola.