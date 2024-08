Obriran un pou nou per garantir el subministrament d'aigua al Port de la Selva

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava encetarà les obres per construir un pou nou aquest dimecres al Port de la Selva que garanteixi el subministrament d'aigua. El director de l'organisme ho ha anunciat en una roda de premsa on ha detallat que la incidència del pou prové de l'embossament que té el pou a causa de la sal que hi ha. De moment, el consorci preveu un servei intermitent en el que queda de dia perquè diversos camions cisterna provinents de Colera aboquin aigua als dipòsits i en les properes hores també arribarà aigua en una canonada provisional des de Llançà. Això hauria de permetre recuperar les reserves d'aigua com per reactivar la dessaladora per aquest dimecres i que la normalitat del servei es reprengui el més aviat possible

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha activat la maquinària d'urgència per actuar i reestablir la normalitat en el servei d'aigua del Port de la Selva. El gerent de l'organisme, Jordi Agustí, assegura que la situació del poble els ha "preocupat tot l'hivern" i ara seguien amb atenció l'evolució de la situació. De fet, el gerent ha recordat que hi havia prevista la connexió amb una canonada amb Cadaqués que havia d'entrar en funcionament l'estiu del 2025 per resoldre "el problema estructural" que té el Port de la Selva en l'abastiment d'aigua. "Ens ha faltat un any o hem tingut una sequera massa llarga", explicava Agustí.

Més enllà d'aquesta solució que s'haurà de resoldre properament, el consorci ha activat mesures d'urgència. De moment, ja ha mobilitzat la maquinària corresponent perquè aquest dimecres a primera hora comencin a obrir un tercer pou al municipi. Aquest pou podria estar acabat en poc temps i no descarten que en un sol dia ja estigui fet. "Parlem de 15 metres, amb un dia es perfora", afegeix Agustí.

Un home busca aigua en el supermercat del Port de la Selva però es troba amb les lleixes buides. / Aleix Freixas / ACN

Desembossar el pou

En paral·lel, també treballen per desembossar el pou. Agustí explica que hi ha una tècnica que consisteix en dissoldre un producte químic al pou per tal de desenganxar la sal que queda incrustada en la reixeta d'accés al pou. Aquest producte va acompanyat d'una força de bombeig que fa una màquina instal·lada a la superfície. L'acció conjunta fa que la sal trontolli i salti de la reixeta.

Per activar la maquinària, però, es necessita una alçada que no hi ha perquè just a sobre del pou hi travessa una línia de molt alta tensió. La companyia elèctrica ha avisat que si es talla el servei d'aquesta línia, el poble es quedaria sense subministrament. Ara, estudiaran altres maneres de desembossar-lo. Amb això podria ser que hi hagi fins a tres pous operatius en les properes setmanes.

Aigua de Llançà i Colera

Mentrestant, aquest dimarts a la tarda hi haurà una canonada provisional que connecta el Port de la Selva amb Llançà que es posarà en servei. Això ha de permetre rebre aigua que vagi directament al dipòsit per tal que s'ompli i incrementi les reserves d'aigua. També es mantenen els camions cisterna que porten aigua des de Colera i l'aboquen a les cisternes. Amb tota aquesta injecció d'aigua, es calcula que es podria reestablir la reserva necessària fins que no hi hagi el tercer pou operatiu.

Si s'arriba a aquest volum d'aigua, el consorci preveu posar en marxa la planta dessalinitzadora que van instal·lar l'any passat. Des d'aquest dilluns al vespre, la planta es va desactivar perquè comportava una pèrdua d'aigua. "De cada 2 m3 en recuperes 1", afirma Agustí. Per això han preferit apagar-la i mantenir la poca aigua que hi havia en els pous actuals malgrat que tingués sal i no fos apta per al consum humà. Malgrat tot, el gerent no vol donar terminis de quan es recuperarà la normalitat en el servei.

Un cartell en una font d'aigua del Port de la Selva avisa de la incidència en el subministrament. / Aleix Freixas / ACN

El que sí que ha descartat fer servir el consorci és aportar l'aigua regenerada que té el propi municipi. El principal escull és legal. "Sanitàriament no es permet fer servir", lamenta el gerent del consorci. De fet, Agustí apunta que ja estan promovent canvis legislatius similars als d'altres països per tal que l'aigua regenerada pugui tenir usos de boca amb el tractament d'osmosi corresponent.

La situació actual fa que el consorci pràcticament descarti un tall en el subministrament d'aigua. Aquesta matinada, entre les tres i les vuit, s'ha tallat l'aigua en tot el municipi. L'objectiu era que aquestes hores sense poder obrir l'aixeta servissin per incrementar el volum d'aigua de l'únic pou en funcionament. Una mesura que ha funcionat bé, però que potser no calgui repetir-la si l'aigua de Llançà i Colera ajuden a recuperar els nivells corresponents.