Iaeden denuncia que una granja de Cantallops té porcs morts en descomposició en plena canícula

L'entitat Iaeden ha denunciat públicament que una granja de Cantallops ha deixat porcs morts en descomposició a l'aire lliure en plena canícula d'estiu. Es tracta d'una explotació que hi ha al costat del camí dels Solers, una via que molts veïns del poble aprofiten per passejar-hi. Des de l'entitat afirmen que aquesta és una mostra de "gran deixadesa i d'incompliment de la normativa vigent". Segons Iaeden, els veïns han explicat que la pudor dels animals en descomposició se sentia des de casa seva ja que la granja està a uns 100 metres del poble. Des de l'entitat ja han denunciat la granja en reiterades ocasions per diversos motius.

Aquest dimarts 6 d'agost el propietari de la granja va retirar alguns porcs que s'havien mort i que des de feia dies estaven estesos a terra, descomposant-se, al costat d'un camí públic i en plena canícula estival. Iaeden assegura que els animals han estat dies fora dels contenidors habilitats com a dipòsit de cadàvers. La mostra és que a dia d'avui hi ha una bassa amb matèria orgànica en descomposició. L'entitat critica que aquests animals estiguessin a dos metres del límit de la parcel·la de la granja, a tocar d'un camí públic.

Per a l'entitat aquesta és una mostra més de la "gran deixadesa" que té aquesta granja de Cantallops, a banda de l'"incompliment de la normativa vigent". A més, aquesta situació ha generat malestar entre els veïns del poble ja que aquests dies afirmen que la pudor arribava a les cases, que estan a uns 100 metres de la granja.

Iaeden recorda que ja va denunciar aquesta granja a diverses administracions públiques per tenir uns tubs a les instal·lacions dirigits a diferents cursos fluvials que marquen abocaments històrics de purins. A més, l'entitat recorda que la fossa no té un tancament perimetral. A més, la granja ha demanat ampliar l'explotació i des de Iaeden han recorregut aquesta tramitació.