El poeta i lingüista Carles Duarte dona a l'Escala exemplars "únics" de Víctor Català

El poeta i lingüista Carles Duarte ha fet donació a l'Arxiu Municipal de l'Escala de diversos exemplars "únics" d'obres de l'escriptora Víctor Català. La major part dels llibres s'integraran al fons que s'exposarà properament a una exposició permanent al Clos del Pastor en els propers mesos quan acabin les obres de la darrera fase de museïtzació de l'espai Víctor Català.

La donació està composta d'un conjunt de set llibres, entre els quals hi ha el número 1 d'una edició numerada de "Caires Vius" (Joventut, 197); una edició numerada de "Solitut" amb il·lustracions de J. Longoria gravades per J. Torné, amb enquadernació d'Emili Burgalla, amb el número d'exemplar 47; o un exemplar de "La mare balena" signat per Víctor Català i dedicat al Dr. Artur Masriera (Editorial Catalana, 1920).

La donació inclou també un exemplar de "La enjuta" (E.Domenech, 1910), un de "Retablo" (Ediciones Mediterráneas, 1944. Exemplar numerat 1058); un de "Mosaic" (Impressions literàries sobre temes domèstics. Dalmau, 1946. Exemplar signat per Víctor Català i dedicat a J. Forn Quera); i un de "Drames Rurals" (L'Avenç, 1902).

L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha agraït "el gest de Carles Duarte, una persona completament integrada a l'Escala, que ens permet ampliar el fons dedicat a Víctor Català".

Referent cultural

Carles Duarte ha anat recollint aquests exemplars al llarg de la seva vida i assegura que "arribant als 65 anys, entenc que arriba un moment que he de deixar d'acumular i començar a oferir".

Carles Duarte, que actualment és el director de la Institució Cultural del CIC, és un referent cultural dins i fora del país. Destacat poeta i lingüista, ha estat president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (2012-2019), director de la Fundació Carulla (2003-3016), Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2007) i Cavaller de les Arts i de les Lletres de la República Francesa (2003), entre altres. En els darrers anys ha col·laborat estretament en diferents activitats i projectes culturals de l'Escala.