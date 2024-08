El Port de la Selva no confia restituir del tot el servei d'aigua fins a mitjans de la setmana vinent

El Port de la Selva no confia restituir del tot el servei d'aigua potable fins a mitjans de la setmana vinent. I això, comptant que no surtin nous entrebancs que agreugin la situació. L'alcaldessa, Lídia Ferrer, explica que "mica en mica" s'ha anat recuperant el volum del dipòsit d'aigua que abasteix el poble, que ara per ara es troba al 50%. S'ha fet amb aportacions de la canonada que ve de Llançà i amb camions cisterna. Això sí, l'aigua que surt de les aixetes és salada i no és apta per al consum. Aquest dimecres ja s'ha començat a perforar el nou pou, en previsió que divendres pugui injectar aigua al dipòsit i s'engegui la dessaladora de nou. "La situació encara no està salvada i toca tenir seny", ha admès l'alcaldessa.

Camions cisterna, canonada provisional i obertura d'un nou pou amb urgència. Els treballs per intentar restablir la normalitat a El Port de la Selva, i que torni a rajar aigua potable de l'aixeta, s'estan fent a contrarellotge. Ara mateix la que hi surt es pot fer servir per a alguns usos -per exemple, rentar-se o bé per a les cisternes dels lavabos- però no és apta per al consum, perquè com admet l'alcaldessa, "és molt i molt salada".

Lídia Ferrer explica que l'aportació a través de camions cisterna, que segueixen arribant al municipi, i també la canonada que es va habilitar des de Llançà, han permès que el volum del dipòsit d'aigua que abasteix el poble se situï al 50%. Ahir se situava entre el 20 i el 25%.

Injecten aigua al dipòsit

Durant deu hores, des d'ahir a les quatre de la tarda i fins a les dues de la matinada, s'ha injectat aigua al dipòsit procedent de la canonada de Llançà. "Això i els camions cisterna, que segueixen arribant, ha fet que mica en mica se'n recuperi el volum i ara estigui a la meitat de la seva capacitat", precisa Ferrer.

En paral·lel, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava ja ha començat els treballs per perforar el nou pou, que ha de tenir una profunditat de 15 metres. Ferrer explica que, si no hi ha entrebancs, compten que aquest divendres ja se'n pugui extreure aigua, cosa que "permeti fer augmentar encara més el volum del dipòsit i permetre que la dessaladora torni a funcionar".

De totes maneres, Lídia Ferrer admet que encara hauran de passar dies abans no retorni la normalitat. "Confiem que a mitjans de la setmana vinent hi torni a haver aigua potable del tot; i això, si no surten entrebancs, com ara noves avaries, i el pou que s'està perforant té recurs", explica.

"Toca tenir seny"

L'alcaldessa d'El Port de la Selva admet que la situació "encara és perillosa" i subratlla que "toca tenir seny". "Ho dic contínuament, que la gent no es pensi que com que obre l'aixeta i hi surt aigua, està tot salvat", diu Lídia Ferrer. I aquí, explica que, de fet, tenir el dipòsit al 50% a la pràctica "és no tenir res".

"Cada matí l'hauríem de tenir al 100% perquè el buidem del tot; al mes d'agost necessitem els 2 milions de litres d'aigua que té de capacitat", recorda Ferrer. "Per tant, la cosa no està salvada", conclou.