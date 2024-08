Roses estrena una boia que monitoritza l'estat del mar per determinar si hi ha bandera verda o no

Roses compta des d'aquest estiu amb una boia que monitoritza l'estat del mar i, d'aquesta manera, determinar si hi ha bandera verda o no a les platges. La boia retransmet les dades cada 30 minuts i captura l'alçada de les onades, la temperatura de l'aigua i la direcció del vent, entre d'altres. De moment, aquesta informació està restringida per als impulsors de la prova pilot que ha engegat Protecció Civil a diferents punts del litoral català. La idea és que si aquesta prova funciona, s'estengui el sistema a les platges i cales que no tenen servei de vigilància per tal d'evitar ofegaments.

Els sensors que s'instal·len a les boies tenen el mateix tamany que el que podria tenir un telèfon mòbil i són de l'empresa Ona Safe and Clean. El seu cofundador, Moisès Cruanyes, explica que des de fa quatre anys que hi treballen amb un equip d'investigació de la UPC. Ara, han aconseguit elaborar aquest aparell amb sensors que s'instal·la a la part superior d'una boia de valisa que habitualment serveixen per delimitar les zones de bany.

Aquest aparell mesura diferents variables com ara l'alçada de les onades, la temperatura de l'aigua i també la direcció del vent. Les dades s'envien cada 30 minuts a un servidor i aquest les penja a una pàgina web que, de moment, no té un accés públic. Moisés Cruanyes ha detallat el fet que siguin uns sensors tan petits els permet utilitzar les boies que ja hi ha actualment flotant a l'aigua per obtenir aquestes dades de monitoratge. "No cal posar més elements a l'aigua i ancorar-los, amb l'impacte en el fons marí que implica", explica Cruanyes.

La bateria que tenen els aparells és d'entre 4 i 5 mesos i està pensat perquè durin "tota la temporada de bany". De fet, la majoria d'ajuntaments retiren aquestes boies una vegada s'acaba l'estiu per evitar que els temporals se les emportin. Això facilita que abans de l'inici de la temporada de bany es col·loqui un aparell amb la bateria carregada i quan es retiri la boia a final de temporada, la bateria ja s'hagi pràcticament exhaurit i es pugui posar a carregar per l'any vinent.

A partir de les dades que recullen els sensors, el servidor determina si la platja ha de tenir bandera verda, groga o vermella. En funció d'uns paràmetres delimitats una aplicació converteix aquestes dades amb una bandera en funció del color i els usuaris poden veure en un mapa l'estat de les platges. De moment, aquest mapa és tan sols d'ús restringit per als impulsors de la prova pilot.

Aquesta prova compta amb diverses boies esteses per diferents platges del litoral català. A Girona, s'ha instal·lat a la platja de Roses. La cap de gestió del servei d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, explica que s'han escollit platges que tinguessin un servei de vigilància i socorrisme per tal de comprovar que la bandera que proposa l'aplicació a partir de les dades del sensor correspongui amb la que marca el servei de vigilància.

Font detalla que "els socorristes sempre tenen més informació" que les boies perquè podran canviar la bandera en funció de factors com ara el vent o si hi ha meduses, elements que els sensors no capten. Per això la prova pilot s'ha fet en llocs amb servei de vigilància en actiu. Malgrat tot, Font ha apuntat que la intenció és que a partir del setembre aquestes boies s'instal·lin en platges i cales sense vigilància.

Aquestes boies aniran acompanyades "d'un pal amb senyals lluminosos com si fossin un semàfor". En funció del color que indiquin aquests senyals (verd, groc o vermell) s'indicarà l'estat del mar i, per tant, si es recomana banyar-se o no. Per part de l'Ajuntament de Roses s'han mostrat satisfets de participar en aquesta prova pilot. Per al govern local, aquesta eina seria útil per oferir informació de l'estat del mar en cales com ara la de Montjoi i altres del cap de Creus que són "molt concorregudes" però no tenen servei de socorrisme.