Troben 168 quilos de marihuana en una furgoneta que transportava vidrieres al Pertús

Els agents de duanes del Pertús han intervingut 168 quilos de marihuana en una furgoneta que transportava vidrieres.

A més, han detingut el xofer que un cop ha passat a disposició judicial ha acabat condemnat a dos anys de presó i a pagar una multa duanera de més de 295.000 euros.

La descoberta de la droga es remunta al 2 de juliol quan agents de la brigada de duanes francesa feien un control al peatge del Voló. Van fer aturar una furgoneta de missatgeria amb matrícules lituanes i que també conduïa, un home de nacionalitat lituana.

Els agents van veure el carregament i van fer una inspecció exhaustiva de la càrrega. Hi havia tot de vidrieres adossades entre si. Però van cridar l'atenció dels agents, van comprovar que les del mig no eren finestres i que hi havia alguna cosa, hi havia una caixa amb diversos paquets.

La caixa oculta entre el carregament de vidrieres / Douane Française

Un cop oberts, van descobrir 168 quilos de marihuana i 762 grams d'herba de cànnabis compactada. Una droga valorada en 295.524 euros al mercat negre.

Per tot això, van arrestar el conductor i el van lliurar al Servei de Policia Judicial de Perpinyà. Finalment, l'home va passar a disposició judicial el dia 1 d'agost i va acabar condemnat a dos anys de presó, cinc anys de prohibició del territori nacional i una multa duanera de 295.524 euros, segons informa la duana francesa.