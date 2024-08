El municipi de Roses (Alt Empordà) compta des d'aquest estiu amb una boia que monitoritza l'estat del mar i, d'aquesta manera, determinar si hi ha bandera verda o no a les platges. La boia retransmet les dades cada 30 minuts i captura l'alçada de les onades, la temperatura de l'aigua i la direcció del vent, entre d'altres. De moment, aquesta informació està restringida per als impulsors de la prova pilot que ha engegat Protecció Civil a diferents punts del litoral català. La idea és que si aquesta prova funciona, s'estengui el sistema a les platges i cales que no tenen servei de vigilància per tal d'evitar ofegaments.