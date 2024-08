Un projecte singular i un equipament públic com a contrapartida: Figueres intenta desencallar la reforma de la Edison

L'equip de govern de Figueres està negociant amb l'empresari propietari de la Sala Edison, Antoni Escudero, per aconseguir desencallar la reforma de l'espai i evitar que continuï deteriorant-se. L'anterior equip de govern va anunciar que Escudero preveia tirar-hi endavant un projecte de 45 milions d'euros després d'ampliar els metres d'edificabilitat dels 3.000 als 10.000 al nou POUM. L'actual alcalde, Jordi Masquef, però, diu que el promotor no en té prou perquè el complex projectat sigui "rentable" i obre la porta a una nova ampliació a canvi d'un projecte "singular" i d'una "compensació" en forma d'equipament públic en una altra zona de la ciutat. Les parts estan en converses amb la voluntat de tancar un acord.

Escudero el va adquirir l'any 2003 amb la voluntat de fer-hi un gran centre comercial que superava els 20.000 metres quadrats. Aquella primera proposta preveia un hotel, establiments de restauració i un aparcament soterrani. Malgrat les múltiples negociacions i canvis de govern, el projecte mai va fructificar.

A principis del 2023, l'anterior equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) va anunciar que l'empresari preveia invertir 45 milions en un projecte que incloïa un hotel boutique amb piscina i galeries comercials. La intervenció anunciada incloïa la rehabilitació de l'edifici principal –mantenint la sala de miralls i la gran escalinata- i la construcció d'uns annexos per encabir-hi diferents espais comercials i un hotel boutique de fins a nou plantes amb piscina a dalt.

També preveia mantenir en part la forma de la platea i de l'amfiteatre emulant el format de galeries Lafayette: amb establiments oberts i un espai al centre obert.

A les plantes superiors s'hi havien d'ubicar els establiments de restauració i bar i a sobre de l'edifici principal, una terrassa panoràmica. El projecte també preveia un aparcament soterrani i un supermercat i plantejava la possibilitat d'obrir un accés des de la Rambla sense haver d'entrar pel carrer Sant Pau, on hi ha l'entrada principal.

Per fer-ho possible, el govern va anunciar que ampliaria el sostre edificable dels 3.000 metres quadrats permesos al planejament llavors vigent fins als 10.000 al nou POUM. L'actual alcalde, però, recorda que el projecte el va presentar el govern en solitari -sense el promotor-. "I la pregunta és, el promotor considera aquests metres són suficients per arribar al llindar de rendibilitat i fer l'obra? La resposta és no", afirma Masquef.

En aquest sentit, l'alcalde diu que s'hi estan reunint per abordar-ho però assegura que, de moment, no s'han tancat els metres definitius. "Nosaltres li hem dit que no es tracta d'una subhasta de metres. Es tracta de prioritzar el projecte arquitectònic", explica.

La zona de piscina que es projecta a la última planta de l'hotel boutique / Cedida

Masquef detalla que això implica plantejar un projecte "singular, atemporal, que tingui vigència i que no deixi ningú indiferent". "Nosaltres no podem autoritzar un centre comercial com els habituals perquè això d'aquí a uns anys quedarà obsolet", remarca. En aquest sentit, apunta seria similar el que es va presentar l'any passat però "més trencador". "El promotor hi està d'acord", afegeix.

"Un cop això estigui tancat, parlarem de metres", afirma Masquef. Aquesta, però, no és la única condició que fixen. L'alcalde diu que cal una contraprestació econòmica per a la ciutat i que això s'hauria de materialitzar amb un equipament públic en una altra zona.

Sobre això, diu que no veu bé la proposta de l'anterior govern, que preveia donar un ús públic als jardins de l'edifici. "Si ha de ser un espai privat d'oci on el promotor ofereixi el que vulgui, és comprensible. I tampoc volem que es converteixi en un cul de sac on a la nit hi pugui haver problemes", afegeix Masquef.

El primer cinema de la ciutat

La sala Edison va tancar portes el setembre de 1984 i l'última pel·lícula que s'hi va visionar va ser 'La invasión de los zombies atómicos'. També anomenada "Can Cusí", es va inaugurar l'any 1905 i es va convertir en el primer cinema de Figueres. L'edifici, projectat per l'arquitecte Josep Azemar i està catalogat com a BCIL, compta amb una façana modernista i amb múltiples elements singulars com ara la sala de miralls o la imponent escalinata de marbre. També comptava amb una platea amb 800 butaques i un amfiteatre amb 500. més.

Atraure inversions i evitar que els grans cadenes marxin

La creació d'un centre comercial en aquest edifici, en ple carrer Sant Pau, té com a objectiu dinamitzar i ampliar l'espai comercial de la ciutat. Les negociacions, de fet, arriben en un moment en què l'equip de govern negocia contrarellotge per evitar que grans cadenes com Inditex marxin de la ciutat en pro de l'ampliació de l'outlet que s'estan fent a la Jonquera, també propietat del grup Escudero.

Masquef diu que hi estan treballant, que és una amenaça "real", però que encara no és "ferma" i que tenen "alternatives" i altres marques interessades si els establiments, finalment, quedessin buits.

D'altra banda, l'alcalde explica que estan treballant en d'altres zones com la carretera de Roses, on trauran a subhasta una peça de terreny i està previst que s'hi instal·li un centre comercial multimarca. "També hem de tancar el tema de la zona de l'hotel Ronda, on hi ha gent interessada no només en habitatge sinó també en l'àmbit comercial", afegeix Masquef.