Empresaris i Ajuntament de Roses treballen per adequar els serveis a la realitat turística del municipi

L'Associació d'Empresaris de Roses - Cap de Creus, que representa més de 200 empresaris del municipi i ocupa uns 5.000 treballadors, es va reunir amb l'Ajuntament de Roses per fer un seguiment de les reclamacions que exposen per millorar el municipi. Durant la trobada, els empresaris van plantejar la necessitat d'adequar el servei de neteja viària a la realitat turística del municipi, abordar la regulació dels aparcaments de Santa Margarita, potenciar la mobilitat sostenible, exercir un major control sobre els HUTS il·legals, continuar treballant amb fermesa contra el top manta i una major previsió per afrontar els futurs episodis de sequera.

A la reunió van assistir l'alcalde, Josep Maria Martínez, així com els regidors de Turisme i Promoció Econòmica, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Infraestructures i Serveis Públics i Cultura i Festes. Del costat de l'Associació d'Empresaris, van assistir el president Miquel Gotanegra i membres de la junta de l'entitat.

Adequar-se a la realitat turística

L'Associació d'empresaris va plantejar la necessitat d'introduir millores en el servei de neteja viària ara en lloc d'esperar a l'adjudicació del nou contracte previst per d'aquí a un any i mig. "Els empresaris estem fent esforços per mantenir i augmentar els segells de qualitat mediambiental i cal que el servei estigui a l'altura", va manifestar Miquel Gotanegra.

En relació amb el top manta, els empresaris demanen que es continuï treballant amb fermesa i contundència per acabar amb un problema que, segons ells, perjudica tant els comerciants com a la imatge del municipi com a destinació turística. Gotanegra reclama "el màxim consens de les forces polítiques de l'Ajuntament per buscar una solució".

D'altra banda, l'Associació d'empresaris celebra l'allargament del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges, però va demanar que en el pròxim pressupost es contempli ampliar encara més el servei, en concret del 15 de maig al 15 d'octubre, per adequar-ho a la realitat de la desestacionalització que viu temporada turística.

El president de l'Associació també va sol·licitar la creació d'un calendari de reunions de treball que permeti prioritzar els temes tractats. Assegura que empresaris i Ajuntament tenen un objectiu comú, "que Roses sigui una destinació referent en excel·lència i sostenibilitat".