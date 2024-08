'Figueres_oscura.tv': viralitzar els successos protegits per l'anonimat

Figueres_oscura.tv és un usuari d’Instagram que, emparat en l’anonimat que brinden les xarxes socials avui dia, recopila vídeos i imatges enviats pels ciutadans de Figueres sobre successos a la ciutat i rodalia. El contingut multimèdia es publica a través del perfil, sigui en format de reels, stories o posts, i l’autoria de les imatges es manté també sota anonimat.

Aquestes publicacions sovint van acompanyades d’alguna nota explicativa breu, o fins i tot d’algun apunt d’opinió, per part dels administradors del perfil, o de l’autor anònim del material, en forma de captura de pantalla del xat entre l’administrador i la font del material multimèdia.

El perfil va aparèixer a les xarxes el 2023, però un dels moments claus de la seva evolució va arribar el mes d’abril d’aquest any 2024. Un home va agredir dos treballadors i tres gossos de la protectora d’animals de la ciutat. Figueres_oscura.tv va difondre imatges del presumpte autor dels fets, abans que les autoritats esclarissin el succés.

Detenció de l'home que va agredir dos treballadors d'una protectora i tres gossos a Figueres / Ajuntament de Figueres

L’Ajuntament de Figueres va emetre un vídeo a través de les xarxes socials en què l’alcalde ampliava la informació i l’estat de la investigació dels cossos policials sobre l’incident. En el mateix vídeo, Jordi Masquef afirmava que «a vegades les xarxes socials que manegen determinades persones, l’únic que fan és provocar més psicosi a la població», sense que aquest missatge anés dirigit a un destinatari clar. De fet, fonts del govern municipal puntualitzen que, en l’afer de la protectora, Masquef no es referia de manera concreta al compte.

Tot i això, Figueres_oscura.tv va publicar un story d’Instagram en què preguntava als seus seguidors si creien que el perfil contribuïa a la desinformació. Els administradors van publicar una enquesta, que va tenir un resultat favorable a mantenir l’activitat del compte.

Davant d’aquests fets, EMPORDÀ, setmanari del mateix grup editorial de Diari de Girona, ha estudiat la repercussió d’aquest perfil en l’esfera comunicativa digital de la ciutat i ha contactat amb els administradors del compte, que han preferit mantenir el seu anonimat, després d’afirmar haver rebut amenaces de mort per part d’algunes de les persones, i familiars dels individus que apareixen en les seves publicacions.

Els administradors reivindiquen el perfil com una eina perquè els figuerencs «sàpiguen qui són els dolents». Expliquen que la seva intenció és exposar i denunciar els actes d’incivisme de manera pública, perquè la ciutadania prengui precaucions. «Abans la gent no s’assabentava del que passava», asseguren des del compte.

Des del punt de vista ciutadà, a preguntes d’aquest mitjà, entre els figuerencs conviuen els que pensen que és «positiu informar del que passa a la ciutat en aquest format més directe i ràpid a través de les xarxes» i els que apunten que les imatges de Figueres_oscura.tv «mostren situacions que no són exclusives de la ciutat». Ambdues visions coincideixen, però, que el perfil penja contingut que afecta de manera negativa a la imatge de la ciutat.

Figueres_oscura.tv va sorgir d’un grup de WhatsApp entre amics que compartien els problemes que identificaven arreu de la ciutat, i que van optar per incloure la participació de la resta dels figuerencs a través d’Instagram.

D’aquesta manera, des del punt de vista dels administradors, el perfil ha de servir també per identificar delinqüents i incentivar les denúncies d’aquest tipus de comportament. Però el compte adverteix que «les víctimes temen ser reconegudes» en el moment de presentar denúncies o en ser citats a comparèixer com a testimonis, i per això descriuen la seva funció com un element de protecció i anonimat per reportar l’incivisme. D’aquesta manera, Figueres_oscura.tv assegura que no té cap problema a col·laborar amb les autoritats, i que en diverses ocasions han compartit vídeos amb la Guàrdia Urbana que, afirmen, «han permès identificar individus i evitar robatoris».

Institucions i ciutadania

L’administració del perfil reconeix que Masquef «ha solucionat molts dels problemes que apareixen en les publicacions», però asseguren que les autoritats «no donen l’abast» per atendre totes les qüestions i que ni ells mateixos poden gestionar tots els vídeos que reben. Per això, afirmen, hi ha un canal de comunicació obert amb la batllia. Una afirmació que no es confirma des del govern municipal, perquè la institució «declina fer cap valoració ni declaració en relació amb aquest perfil».

En canvi, des de l’oposició, Pere Casellas, portaveu del grup municipal del PSC a Figueres, considera que l’actual govern «ha promogut una imatge deteriorada i desprestigiada de la ciutat» i assegura que «el compte de Figueres_oscura.tv n’és un patró més».