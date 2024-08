Les travessies de natació de Roses apleguen 342 participants de 40 clubs de tot Catalunya

La Festa de la Natació de Roses amb les històries travessies del GEN Roses, Piscina Municipal i Ajuntament va comptar ahir en la 87 a edició amb 342 participants, 85 dels quals locals, amb edats compreses entre els 3 i els 79 anys, i 40 clubs de tot Catalunya.

Les diferents competicions (travessia llarga, travessia curta i minitravessia) van aplegar el total de 342 participants i van comptar amb 40 clubs de tot Catalunya representats. D’aquests, el GEN Roses, amb 33 esportistes, va ser el que va aportar més participants, destacant també amb una elevada participació el CN Figueres, el CN Sabadell i el GEIEG.

La travessia llarga, de 2.000 metres de recorregut, tingué 146 participants. Els primers classificats van ser Júlia Coll Martí (26’57’’) en la categoria femenina, Nil Ibáñez Pina (25’12’’) en la masculina, mentre que Aniol Oliver Sagué (25’46’’) va ser el guanyador del Memorial David Herruzo, que premia al nedador del GEN que millor temps fa en la travessia llarga.

La travessia curta, de 1.000 metres, va aplegar a 138 participants, dels quals Blanca Codony Costa (13’57’’) i Alan Mateo Artacho (11’52’’) van ser els primers classificats, mentre que Crosby Fitch Asencio (12’16’’), va guanyar el Memorial Enric Badosa al millor nedador local. Per la seva banda, la minitravesia, prova no competitiva de 250 m adreçada a aquells nedadors i nedadores per als quals la distància de 1.000 metres resulta excessiva, va comptar amb 58 participants.

Durant el matí el públic va poder seguir les competicions a través de les retransmissions en directe que s’emetien en pantalles gegants.

Els organitzadors de les travessies, GEN Roses, Piscina Municipal i Ajuntament, van decidir optar per un nou format i concentrar la realització de totes les travessies en un sol dia, donant així el màxim protagonisme a la natació i als i les esportistes.