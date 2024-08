La nova vida de la Rala: una família i una segona oportunitat per a la gossa cremada a la protectora de Figueres

Si haguéssim de posar un nom a la resiliència i l’esperança en la vida dels animals maltractats, aquest seria Rala. La Rala és una gossa, la raça de la qual és pastor alemany. Té vuit anys i l’abril passat va patir un atac de brutalitat extrema quan va ser cremada a la gossera de Figueres per un desaprensiu. Després de tres mesos, s’ha recuperat de les ferides i ara té l’oportunitat de viure envoltada de l’amor que es mereix, gràcies a una família que l’ha adoptat. "El seu patiment ha estat immens", diu l’Eva Díaz, la persona que l’ha adoptat, membre de Lex Ànima, i jutgessa a Barcelona.

La mala fortuna ha perseguit la Rala fins avui. Primer, va ser llançada per un barranc pel seu anterior propietari a Cassà de la Selva. I el 28 d’abril passat, quan només feia deu dies que estava a Figueres, la protectora va patir un atac i l’agressor la va ruixar amb benzina i li va calar foc. "No pot ser més cruel el que li van fer; sento vergonya de l’espècie humana. A més, després de l’atac, va suportar unes hores més patint en la mateixa gàbia on havia estat cremada", ha denunciat Díaz.

"L’esforç de l’Ajuntament de Figueres, els voluntaris de la gossera i l’associació Lex Ànima, va ser decisiu perquè la Rala fos traslladada a l’Hospital Veterinari Canis de Girona, on estava sedada amb la intenció d’eutanasiar-la. Tenia cremades en el 80% del seu cos i la cara estava carbonitzada. Estava sentenciada a mort", afirma l’Eva. "En aquest moment, es va iniciar una batalla legal per salvar-li la vida perquè hi havia un tema econòmic pel mig", explica. "Davant aquesta situació, vaig intervenir, el seu cas ens va tocar profundament. Un animal que ha patit tant mereixia una oportunitat per viure i tenir persones que la cuidin la resta de la seva vida". L’Eva va comunicar a Canis, el Consell i la gossera que volia adoptar-la, demanant que se li proporcionés el tractament veterinari necessari. "Vull agrair especialment a Ester Ayala, regidora de Benestar Animal a Cassà de la Selva, per la seva inestimable ajuda. La vida de la Rala també s’ha salvat gràcies a ella, qui va intercedir davant del Consell Comarcal del Gironès i de Canis per assegurar el seu tractament. La llei de Benestar Animal prohibeix l’eutanàsia d’un animal per raons econòmiques, fet que també va ser determinant".

Procés llarg i feixuc

El tractament es va convertir "en un procés llarg i complicat, també feixuc per a ella. Les orelles no es van poder salvar; no obstant això, sorprenentment ha pogut salvar tant la vista com l’oïda". La Rala ha demostrat una gran força davant l’adversitat. "Vam lluitar per ella sense conèixer-la. Quan vaig portar les meves filles petites de sis anys a veure-la, ja estava fora de perill en un 50%. Els seus ulls transmetien una gran tristesa, però els professionals de Canis van fer una feina excepcional".

"Ara ens trobem en el camí cap a la socialització. Amb els altres animals no té cap problema; però amb les persones encara no confia." Eva Díaz — Adoptant de la Rala

La nova família de la Rala també li ha proporcionat molt d’amor fins que han donat l’alta, fa pocs dies. "Ara ens trobem en el camí cap a la socialització. Amb els altres animals no té cap problema; però amb les persones encara no confia, ja que li han fet molt mal. Malgrat tot, la veiem cada cop amb més ganes de viure". Tant la protectora d’animals com l’associació Lex Ànima es presenten com a acusació particular contra l’atacant de la protectora que va ser detingut dos dies després dels fets. En l’atac, va ferir un altre animal i dos treballadors del centre.

