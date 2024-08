Preocupació a Sant Llorenç de la Muga per l'aigua "tèrbola"

Des del 13 de juny passat, que es va detectar terbolesa anormal a l’aigua del dipòsit municipal de Sant Llorenç de la Muga, es va declarar l’aigua no apta pel consum, ja que pot tenir presència de manganès i ferro en nivells elevats. "Ens ha agafat molt per sorpresa i no sabem quan marxarà", confessa l’alcaldessa, Montserrat Brugués. L’Ajuntament està en contacte amb quatre proveïdors diferents que podrien instal·lar un filtre abans de l’entrada al dipòsit de l’aigua "per tal de disposar de tota la informació per quan l’inspector ens autoritzi a fer aquesta actuació", asseguren. També han demanat una analítica completa a Dipsalut, ja que l’inspector els ha informat que abans d’autoritzar el filtre caldrà disposar d’aquesta analítica.

El consistori està en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per trobar el finançament per instal·lar aquest filtre que, segurament, autoritzarà l’inspector en les properes setmanes, i per això és imprescindible que l’informe que l’inspector de salut, aconselli la instal·lació d’aquest filtre, per tal que pugui incloure’s aquesta recomanació com una actuació subvencionable per l’ACA. "Si ho fem sense l’informe de l’inspector de salut que recomana i autoritza aquesta instal·lació, llavors no podrem acollir-nos a les subvencions per emergència de l’ACA, i l’Ajuntament no té possibilitat de finançar aquesta inversió. Per aquest motiu és imprescindible esperar aquest informe", explica Brugués.

Mentrestant, una conseqüència de l’obertura d’hidrants setmanalment per purgar la xarxa tal com ens demana l’inspector, explica, és que la diferència de pressió que això suposa a la canalització, malmet més els punts dèbils de la xarxa i per això apareixen fuites d’aigua. En aquest darrer mes de juliol, la brigada ja n’ha hagut de reparar dues, una a la plaça de Baix i l’altra a la ctra. d’Albanyà.

"La sensació és d’impotència. L’aigua de Sant Llorenç és molt bona, però d’un dia per l’altre ha deixat de ser-ho", manifesta l’alcaldessa del municipi. I tot això al pic de l’estiu, alerta el consistori, quan el municipi té més demanda d’aigua i on la majoria d’empreses i també d’administracions públiques tenen menys personal per ser període de vacances.