Tallada l'AP-7 a la frontera en sentit França per un camió accidentat

L'autopista AP-7 està tallada a la frontera en sentit França per un camió accidentat. El tràiler ha perdut el remolc i ha quedat enmig de la via.

Aquest accident de trànsit genera cues quilomètriques, que arriben als 6,5 quilòmetres de retencions.

Arran dels fets, els Mossos de Trànsit dirigeixen els vehicles que van en sentit nord per la sortida de Figueres nord (sortida 3). Això fa que l'N-II hagi d'absorbir el trànsit en sentit França. I de fet, cap a les dues de la tarda, ja hi havia un quilòmetre de retencions.

El sinistre viari ha tingut lloc poc després de la una del migdia a l'altura del quilòmetre 0 a la Jonquera en sentit nord. A la zona s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i Bombers.

L'accident ha consistit en un tràiler que ha perdut el remolc que anava carregat de fruita. Segons el Servei Català de Trànsit, la càrrega, però no ha quedat bolcada a la via.

El camió ha rebentat el dipòsit de gasoil i això ha generat un petit incendi a banda del vessament. El mateix xofer s'ha encarregat d'apagar-lo amb un extintor.

No s'han de lamentar ferits d'aquest sinistre però sí una afectació important de trànsit. I és que el vehicle pesant ha quedat enmig de la via i el seu remolc ocupa dos dels tres carrils.

La via es manté tallada i té molts vehicles atrapats a la zona. De moment, no hi ha hora de reobertura. Trànsit demana precaució als usuaris de la via.