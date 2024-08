Mor una dona d'uns 60 anys en caure per un penya-segat des del camí de ronda de Llançà

Una dona d'uns 60 anys ha mort aquest matí després de caure per un penya-segat des del camí de ronda de Llançà.

La víctima, que no està identificada, s'ha precipitat d'una altura d'uns 25 metres i els serveis d'emergències li han fet maniobres de reanimació, però no l'han pogut remuntar.

Aquest tràgic succés s'ha produït cap a un quart d'onze del matí i per causes que encara es desconeixen. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen i de moment no estan clares les circumstàncies de la mort.

La dona s'ha precipitat d'uns 25 metres d'altura en un penya-segat que es troba entre les platges de la Gola i la de les Titarolites. Ha caigut en una àrea on passa el camí de ronda, hi ha una tanca de fusta, que hauria superat ja sigui per l'inici de la caiguda o perquè l'havia travessat prèviament.

A la zona s'han activat tots els serveis d'emergències: la Policia Local de Llançà, els Mossos d'Esquadra, el SEM amb l'helicòpter medicalitzat i també un dels Bombers.

Per arribar fins a la zona que és de difícil accés, s'hi han desplaçat efectius amb barca del port nàutic així com dels Bombers de l'helicòpter. Han arribat fins a la dona que havia caigut al fons del penya-segat i li han practicat les maniobres de reanimació. Aquestes, però no han fructificat i ha mort. Cap a la una del migdia, s'ha fet l'aixecament del cadàver i s'ha traslladat fins al port de Llançà.

Pel que fa a la víctima, aquesta es troba sense identificar. I és que la víctima només portava alguns objectes en un cabàs -tovallola de platja, mòbil- i cap d'ells, era documentació.

A partir d'aquí, els agents d'investigació dels Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i han iniciat les tasques per identificar la dona, que tindria més de 60 anys.

