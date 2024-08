Sant Pere Pescador fa una instal·lació provisional d’àrea d’acollida per a autocaravanes

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha dotat un solar de les instal·lacions bàsiques per oferir un servei d’acollida d’autocaravanes. Es tracta d’un solar d’uns 400 metres quadrats entre els carrers de Sant Sebastià i Rajoleria. "És una instal·lació provisional molt petita, per a unes sis unitats", ha explicat l’alcalde de Sant Pere, Agustí Badosa.

La instal·lació constarà del condicionament del terreny, que es compactarà donant les lleugeres per l’evacuació de les aigües cap al centre; a les bandes o zones del terreny, es reomplirà amb terra vegetal per sembrar herba de prat sense instal·lació de reg; a la part central, destinada a carril de circulació serà omplert amb grava sobre geocel·les estabilitzadores, acotada amb travesses de fusta o similar. El 100% del paviment serà drenant.

Entre vuit i deu vehicles

La instal·lació oferirà un espai per a ubicar entre vuit i deu vehicles segons si són autocaravanes o furgonetes tipus camper amb sis punts de connexió quàdruple d’endolls i doble d’aigua potable, situats sobre un pilaret de fusta que contindrà un punt de llum; a més, hi haurà un buidatge d’aigües brutes, reixa en el paviment de buidatge d’aigües grises, servei de dutxa amb aigua calenta i s’ubicaran enllumenats d’emergència a l’interior sobre les portes de l’oficina i de la zona de dutxes i un extintor de pols seca en l’oficina.

L’àrea d’acollida per a autocaravanes s’ha multiplicat en aquests darrers temps per a les famílies que volen passar unes vacances diferents al territori. Les àrees d’acollida d’autocaravanes són espais de terreny degudament delimitats oberts al públic per a l’ocupació exclusiva d’autocaravanes, caravanes i vehicles similars en trànsit, a canvi de contraprestació econòmica. L’estada màxima en aquestes àrees no pot ser superior a 48 hores.