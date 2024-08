Iaeden batalla per evitar ampliació de pedreres i macrogranges a la Garriga d'Empordà

La Institució Altempordanesa per l'Estudi i Defensa de la Natura (Iaeden) continua la batalla per a protegir l'espai de la Garriga d'Empordà i entorn. L'entitat ha presentat al·legacions a una modificació del planejament impulsada per l'Ajuntament de Llers que consideren que no protegeix l'espai de l'ampliació de les pedres existents i de la instal·lació de macrogranges.

S'han presentat al·legacions a l’aprovació inicial de la 25ª modificació del planejament, on es preveu fer reformes en la normativa per regular les activitats extractives, les macrogranges i les renovables.

Tot i això, des de l'entitat consideren que no garanteix la protecció de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de la Garriga d’Empordà, ni l’espai reservat per la seva ampliació i l’Hàbitat d’Interès Comunitari prioritari (HICP) dels llistonars (Brachypodium retusum).

L'entitat considera que el redactat de la modificació contempla "l’ampliació de les pedreres existents a sobre dels llistonars",un hàbitat protegit al màxim nivell per la normativa europea. Pel que fa a les macrogranges i les renovables, apunten que "si bé contempla que s’ha d’evitar situar aquestes instal·lacions dintre de la Garriga d’Empordà i a sobre dels llistonars, no les prohibeix tàcitament, deixant una porta oberta a que es pugui destruir i afectar els valors naturals que han conduït a la protecció d’aquests espais".

En primer lloc, consideren que caldria fer una revisió del planejament que data del 2001 i que amb aquesta s'han fet 25 modificacions.

D'altra banda, creuen que s'hauria d'aprovar el Pla de Gestió de la Garriga d’Empordà que reguli les activitats a l'espai protegit des del 2006 i que s’incorpori al planejament municipal l’ampliació d’aquesta àrea protegida tal com marca el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres (PDUSUF).

Pedreres

Pel que fa a les activitats demanen una prohibició de desenvolupament de pedreres, granges i renovables a sobre de les zones catalogades amb presència de prats mediterranis rics en anuals, basòfils (llistonars), un hàbitat catalogat com d’Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari (HICP) protegit amb la màxima figura de la legislació europea, i "on l’Ajuntament hi permet activitats extractives, parcialment, renovables i granges". "Demanem la prohibició d’ampliació i inici de noves activitats extractives a l’àrea ocupada pels prats mediterranis (HICP)", diuen. També demanen que s’excloguin de les àrees d’activitat extractiva tots aquells terrenys que el PDUSUF marca com terrenys on s’ha d’ampliar la protecció de l’EIN de la Garriga d’Empordà i adverteixen que no fer-ho "podria estar incorrent en un delicte mediambiental al permetre i organitzar la destrucció d’un hàbitat protegit".

Macrogranges

Respecte a les macrogranges, tot i que hi ha restriccions al planejament, valoren que "se segueix permetent la instal·lació de granges a dintre l’EIN de la Garriga, indistintament de la seva tipologia (únicament evitant per llei aquelles de mides més grans)". L'entitat apunta que es restringeixi perquè siguin granges obligatòriament dedicades a la ramaderia extensiva, tot buscant un model ramader sostenible dintre l’espai protegit i que al mateix torn seria beneficiós pel manteniment dels seus valors naturals.

I pel que fa a les renovables "hem sol·licitat que se situïn a una distància prudencial dels espais naturals protegits".

Conclouen que "només incloent les al·legacions que hem apuntat des de la IAEDEN, l’Ajuntamente de Llers podrà assegurar una correcta compatibilitat entre les diferents activitats regulades i la conservació del seu patrimoni natura".