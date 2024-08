El passeig de Roses continua ocupat pel top manta, que resisteix la pressió

El passeig de Santa Margarida de Roses és territori, un any més, dels top manta, de manera que al capvespre s’omple de mantes on hi ha tota mena de productes a la venda. El govern local és conscient que hi continua havent un alt volum de venedors il·legals, però apunten que s’han reduït del mig miler de l’any passat per aquestes dates a uns 280, segons el darrer recompte. Confien que les noves accions policials, que tenen la col·laboració de tots els cossos de seguretat, acabaran tenint efecte i que es podrà veure en properes temporades. Tot i això, els comerciants se senten impotents, un any més, davant una problemàtica que s’arrossega des de fa molts anys.

L’Associació de Comerciants de la urbanització assegura que, passats els controls o els decomisos de material, tornen a ocupar l’espai amb nous productes. El president de l’Associació, Ricardo Moraes, constata que s’ha convertit en un mercat on no només compren els turistes allotjats a Roses, sinó que venen visitants per comprar-hi.

Cada any és el mateix, diuen els comerciants. «No ha canviat res, l’únic que estan més preparats: si vens tres dies només els molestes, els agafen el material i en res hi tornen», diu Moraes. Les mantes són més grans i el material de més qualitat, constaten impotents, com l’Ajuntament, davant d’un problema que s’arrossega des de fa molts anys. «Ha arribat un moment que ve un tipus de turisme, només per ells, que venen a comprar», es lamenta el president de l’Associació.

Els venedors treballen en grup i disposen d’apartaments i garatges a la urbanització, expliquen.

De fet, l’alcalde, Josep Maria Martínez, constata que aquest any molts ja havien llogat apartaments, però està convençut que davan la pressió policial la situació pot canviar en els propers anys. «La xifra de manters és molt important», admet, però « venim de 500, i si cada temporada els anem rebaixant, arribarà un moment que els reduirem». El govern local va treballar per implicar tots els cossos policials i, a diferència d’altres temporades, Policia Local, Guàrdia Civil, Mossos i Policia Local actuen contra el top manta.

L’alcalde constata que «aquest any la nostra missió no era tan el decomisar material, cosa que s’ha fet i molt, sinó que l’objectiu era també el d’enviar un missatge: senyors, això ha canviat, aquesta temporada ja hi ha altres cossos de forces de seguretat implicades, i fer visible que no poden venir de manera impune, que això s’ha acabat». Creu que el fet d’actuar en temes d’estrangeria i de falsificació complica la situació als manters, que s’ho repensaran en properes temporades a l’hora d’establir-se a Roses.

El balanç de les actuacions que s’estan portant a terme es farà una vegada acabada la temporada, però la percepció que tenen és positiva. S’han fet actuacions importants conjuntes i se n’esperen més.

Des de fa anys, els diferents governs de Roses han aplicat mesures diverses per acabar amb la presència dels centenars de manters que ocupen més d’un quilòmetre de passeig.

