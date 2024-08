Els transportistes volen «mà dura» a Figueres amb la càrrega i descàrrega

Els transportistes de mercaderies que cada dia arriben a Figueres per a carregar i descarregar mercaderies en el nucli antic demanen a l’Ajuntament de Figueres que sigui «conseqüent amb les seves accions» i posi en marxa una política de «mà dura» amb l’ús indegut dels espais de càrrega i descàrrega de la Rambla, la pujada del Castell, el carrer Ample i la resta de vials pròxims a l’anomenat Rovell de l’Ou de la ciutat. Els transportistes s’han vist afectats, aquest estiu, per la decisió municipal de sancionar-los si entraven a l’àrea comercial després de les deu del matí. «Aquesta mesura ens ha fet molt de mal perquè hem de descarregar des de lluny, però el pitjor és trobar les zones grogues de descàrrega amb turismes que no tenen per què aparcar-hi. Volem que la guàrdia Urbana actuï amb contundència», diuen Paco Alzamora i Xavi González, dos dels professionals afectats per aquesta situació.