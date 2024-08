Entreguen dos narcotraficants empresonats a França perquè acabin de complir la condemna a Espanya

Les autoritats franceses han lliurat dos narcotraficants que es trobaven a la presó a França perquè compleixin la resta de la seva condemna a Espanya.

Un dels acusats, de 43 anys, va ser condemnat l'octubre del 2023 a set anys de presó per tràfic de drogues a França. Aque

Mentre l'altre va ser detingut per la Policia Nacional l'any 2022 a Badajoz. Es tracta d'un home de 50 anys amb múltiples antecedents policials per tràfic de drogues. La policia francesa va enxampar al seu dia l'any 2010 amb gairebé 700 quilos d'haixix i per formar part d'una banda de narcotraficants.

tenia una Ordre de Detenció Europea (ODE) vigent per part de França perquè comptava amb una sentència condemnatòria de 30 anys de presó per tràfic de drogues. Arran d'això, l'any 2022, la Policia Nacional va entregar a França al detingut perquè complís la pena pendent i ara, l'han traslladat de nou a Espanya per complir la resta de la pena. Ambdós van demanar poder retornar a Espanya i després de diversos tràmits, el jutge els ho va concedir.

En el cas dels dos acusats que França ha entregat a Espanya comptaven amb les circumstàncies següents: els quedaven més de 6 mesos per complir, tots dos són espanyols i residien a Espanya. Arran d'aquesta situació, ambdós van ser lliurats al Centre de Coordinació Policial (CCPA) Duanera del Pertús i a continuació, traslladats per la Policia Nacional a la presó de Puig de les Basses.

Des de la Policia Nacional recorden que la resolució que imposa una pena privativa de llibertat és transmesa per l'autoritat competent de l'estat en què el sol·licitant compleix condemna (en aquest cas França). I que és el jutjat central penal, l'autoritat competent per reconèixer i acordar l'execució a Espanya d'una resolució per la qual s'imposa una pena o una mesura privativa de llibertat transmesa per altres països de la Unió Europea.