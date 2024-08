Una infermera impulsa un estudi per millorar l'atenció al pacient a urgències a l'Hospital de Figueres

La doctora Aurora Fontova Almató, infermera del Servei d’Urgències de l'Hospital de Figueres i tècnica de suport a la recerca de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà, ha impulsat un estudi, titulat Optiratio: Optimització de les ràtios infermera-pacient al Servei d'Urgències, per a una millor atenció al pacient.

“Estudis previs han observat que un augment de pacients a càrrec d’una infermera dificulta el bon control i pot augmentar la mortalitat, a més, una major dotació infermera millora els resultats dels pacients i redueix la rotació de professionals”, ha dit l’autora del treball

La professional ha afegit que "actualment, no existeixen unes ràtios infermera-pacient definides per a l’àrea d’Urgències i es per això que ha sorgit la necessitat de conèixer quina és aquesta ràtio adequada”.

La finalitat principal d’aquesta recerca és establir el nombre òptim de pacients que pot atendre una infermera (ràtio optima infermera-pacient) al Servei d'Urgències segons el nivell de triatge.

Per aquesta raó, es realitzarà un estudi durant els mesos d’octubre i novembre al Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres i es demanarà la col·laboració als usuaris quan vinguin a visitar.

El projecte Optiratio ha guanyat la beca “Juan G. Armengol”, concedida per la Fundación Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (FEMUE), amb una dotació econòmica de 2.000 €, que es destinaran a la realització de l’estudi.