Figueres millora la seguretat d'una cruïlla posant il·luminació

L’Ajuntament de Figueres ha il·luminat una cruïlla de la zona de Vilatenim per a millorar la seguretat per a vianants i conductors.

A través de l’empresa plurimunicipal de serveis FISERSA s'ha actuat a la cruïlla del Camí Vell de Vilatenim amb el Passeig de Vilatenim amb la instal·lació d’il·luminació. Aquest encreuament (entre la urbanització de les Moragues i l’entrada de Vilatenim) no disposava de llum i de nits suposava un risc tant pels vianants com per la circulació de vehicles. Es tracta d’una solució provisional fins que s’executi el projecte d’il·luminació de tot aquest tram de camí i alhora de carril bici.

Aquests treballs, que han tingut un cost de 6.558,35 euros i que han finalitzat aquest dimarts, han consistit en la instal·lació de dos fanals amb lluminàries de tecnologia LED de 40W de potència que s’alimenten d'energia solar amb les pròpies bateries i panells fotovoltaics, sense necessitat de connexió a la xarxa elèctrica.

La regidora d’Urbanisme, Núria Bartrolich, ha explicat que “es tracta d’una actuació demanada pels veïns i usuaris habituals d’aquest vial. Amb aquesta instal·lació es millorarà, de manera provisional, la visibilitat nocturna d’aquesta cruïlla fins que es defineixi de manera definitiva el projecte d’il·luminació de tot aquest tram”.