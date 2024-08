La forta tramuntana trenca l'amarratge d'una embarcació al Port de la Selva i la porta fins a una platja

La forta tramuntana ha trencat l'amarratge d'una embarcació al Port de la Selva i l'ha portat fins a una platja.

El succés s'ha produït poc abans de les onze del matí i segons els Bombers, l'embarcació es trobava al port i el fort vent que bufava ha fet que es trenqués l'amarratge.

Això ha provocat que la barca anés sense rumb i s'activessin els cossos d'emergències de la zona. Des de la Guàrdia Municipal del Port de la Selva, Salvament Marítim, Protecció Civil i els Bombers.

Finalment, el vent ha portat l'embarcació fins a la platja del Port de la Vall del Port de la Selva. Els Bombers han anat a comprovar que no hi hagués ningú a dins i sortosament, no s'han hagut de lamentar ferits, ja que no hi havia cap tripulant.

Un cop confirmat, la salvamar Anilam de Salvament Marítim ha retirat l'embarcació i l'ha traslladat de nou fins al port.

Aquest succés ha fet evacuar preventivament, una part de la platja durant mitja hora per poder realitzar la maniobra, com indica Protecció Civil del Port de la Selva.