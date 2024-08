Arresten quatre fugitius en dues setmanes a Portbou

La Policia Nacional ha detingut quatre fugitius en dues setmanes a Portbou. La Policia Nacional els ha sorprès al punt fronterer quan volien anar amb tren cap a França i tots ells són delinqüents multireincidents buscats per fets violents. Es tracta de joves d'entre 20 i 24 anys.

Entre aquests hi ha un home que va agredir i lesionar dos policies a Terol i dos que estaven buscats per robatoris violents a Barcelona. L'últim comptava amb 14 reclamacions judicials i nou detencions policials.

El primer dels arrestos va succeir el dia 7 d'agost quan els agents de la Unitat d'Estrangeria de Portbou es trobaven executant les tasques de control d'entrada i sortides de territori espanyol a l'estació de tren i van identificar un ciutadà en actitud nerviosa. En comprovar les bases de dades policials, els agents es van adonar que tenia pendent una ordre de recerca i detenció per un Jutjat de Terol. L'ordre judicial pendent era perquè el 2022 el ciutadà viatjava en un autobús que anava de València a Bilbao i tenia parada a Terol.

Quan es trobava a prop de Terol, la Sala del 091 va rebre requeriment del conductor de l'autobús, comunicant que a l'interior viatjava una persona en actitud agressiva i que no parava de molestar els altres viatgers. Ell estava consumint alcohol i fent cas omís a les indicacions del xofer.

Agents de la Policia Nacional i Local de Terol van desplaçar-se fins a la zona per identificar el ciutadà i aquest va reaccionar de forma agressiva i va agredir i lesionar dos policies locals. Per aquest motiu va ser detingut i posat a disposició del jutjat de Terol, quedant en llibertat amb l'obligació de comparèixer quan sigui requerit per fer-ho. Un fet que no va complir i se'l va enxampar a Portbou intentant fugir cap a França.

Buscats a Barcelona

La resta dels fugitius detinguts estaven buscats per fets ocorreguts a l'àrea de Barcelona, tots ells de caràcter violent.

Pel que fa al segon arrest, es tracta d'un jove a qui els Mossos d'Esquadra reclamava per haver robat amb violència una cadena d'or al transport metropolità de Barcelona. A més comptava amb un ordre d'arrest d'un jutjat d'Irun que el buscava per un furt.

La tercera detenció és la d'un home de 24 anys que disposava de 14 reclamacions judicials i nou detencions policials. Es tracta d'un home que sobretot havia comès robatoris violents i també delictes de lesions i atemptat contra els agents de l'autoritat. Com l'anterior, havia actuat a l'àrea de Barcelona.

Finalment, el tercer detingut que es va realitzar el 20 d'agost a l'estació de Portbou és la d'un altre jove que comptava amb vuit reclamacions judicials per diversos motius, entre aquests hi havia robatoris amb violència a Barcelona.

Tots aquests joves no van atendre els requeriments dels diferents jutjats, i per això tenien una ordre judicial que va derivar a les detencions practicades quan intentaven fugir cap a França amb tren. La Policia Nacional els va arrestar i els va posar a disposició del jutge competent.