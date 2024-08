L'Escala inclou l'antiga piscina del Voramar a la reforma del passeig Lluís Albert

L'Ajuntament de l'Escala reconvertirà l'antiga piscina de l'hotel Voramar en un mirador públic després que finalment Costes ho hagi autoritzat amb una concessió durant vint anys prorrogables de l'espai. La reforma està inclosa dins el projecte d'urbanització del passeig Lluís Albert amb un pressupost d'uns 2 milions d'euros. El govern va aprovar definitivament el projecte en un ple extraordinari celebrat ahir.

La piscina del Voramar se situa a l'inici del passeig i havia format part de les instal·lacions de l'emblemàtic hotel, un dells històrics dels anys cinquanta. Era una piscina d'aigua salada just davant de mar. Al costat, hi havia una coneguda discoteca. Va tancar l'hotel i va quedar en desús. El 2019 el Voramar va reobrir, però Costes no els va permetre l'ús de la piscina.

La piscina que es convertirà en mirador. / Ajuntament de l'Escala

La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, però, sí que ha ampliat la concessió d'ús de l'espai de domini marítim-terrestre amb els 444 metres que ocupa l'estructura de la piscina per un període de 20 anys prorrogable a favor de l'Ajuntament. Això permetrà no haver d'enderrocar aquesta estructura i integrar-la al projecte de reforma del litoral. Prèviament s'ha reformat el tram de la Platja i el del Port d'en Perris.

El projecte de la piscina contempla enderrocar espais formigonats adjacents i crear un nou accés públic per convertir-lo en un mirador cobrint el vas de la piscina.

Protegir el passeig del mar

La zona de l'antiga piscina de l'hotel havia anat quedant molt deteriorada. Des de l'Ajuntament es considerava que la millor opció era la seva integració com una part més del passeig, amb la funció de mirador, però també, al mateix temps, d'escullera per tal d'evitar l'embat directe de les llevantades contra el mur del passeig. En aquest sentit, es considerava que hagués estat un risc enderrocar aquesta estructura, ha informat l'Ajuntament.

El ple ordinari del mes d'abril ja havia aprovat inicialment el projecte executiu de la reurbanització del passeig Lluís Albert, que està previst que s'executi aquesta tardor-hivern, i s'estava a l'espera d'un acord sobre la zona de la piscina.

La reforma del passeig Lluís Albert dona continuïtat i completa les dues fases anteriors de millora del front marítim del nucli antic i preveu una inversió d'uns dos milions d'euros, dels quals 0,6 milions compten amb una subvenció dels fons europeus Next Generation.

Prioritat als vianants

Es pavimentarà tot el passeig amb un paviment unitari que doni imatge de conjunt i s'implantarà mobiliari urbà de diferent tipus. La reforma reordena el trànsit donant prioritat als vianants. Hi haurà zona de càrrega i descàrrega, i zona vermella d'estacionament ràpid. Durant unes hores al dia, una franja del passeig podrà ser més ampla si no hi ha vehicles.

La reforma contempla una franja per a la col·locació de terrasses dels negocis. El projecte inclou la renovació dels serveis com la renovació de la xarxa d'aigua o el soterrament de la línia elèctrica de baixa tensió, entre altres.