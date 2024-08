Mig segle de l’atemptat que va sacsejar el Portús per venjar Salvador Puig Antich

Fa cinquanta anys, un cotxe bomba va explotar al Portús, just davant d'un establiment comercial, la perfumeria Comas. L’atemptat, reivindicat pels Grups d’Acció Revolucionària Internacionalista (GARI), va tenir com a objectiu venjar la mort de Salvador Puig Antich, executat pel règim franquista el 1974. Malgrat la gravetat dels fets, la presència d’un arbre davant del negoci, va mitigar l’impacte de la detonació, evitant danys personals. Albert Comas, el propietari de l’establiment, encara recorda aquell moment i com va haver de sufocar el foc que va afectar la seva llar. "Crec que el cotxe bomba es va col·locar davant casa seva perquè el meu pare havia penjat banderes espanyoles, catalanes i franceses a la façana, i potser els atacants van pensar que érem una entitat o ajuntament», explica.

L’atemptat es va produir el 29 de juliol de 1974, pocs mesos després de l’assassinat de Puig Antich, (1948-1974), qui es va convertir en una figura clau de la resistència contra el franquisme. Detingut i acusat d’haver participat en un atracament que va acabar amb la mort d’un policia, Puig Antich va ser condemnat a mort després d’un judici ple de controvèrsies i dubtes sobre la seva imparcialitat. L’execució, realitzada mitjançant el garrot vil el 2 de març de 1974, va convertir Puig Antich en un símbol de la lluita contra la repressió franquista, inspirant nombrosos moviments socials i polítics tant a Catalunya com a la resta d’Espanya i Europa.

Després de la seva mort, els GARI, una organització armada d’orientació llibertària creada per internacionalitzar la lluita contra el franquisme, van dur a terme diverses accions armades per evitar que altres membres del MIL, com Oriol Solé Sugranyes i Josep Lluís Pons Llobet, acabessin amb el mateix destí. Aquests militants es trobaven empresonats i pendents de judici, i els GARI volien evitar una nova execució.

Poca repercussió a la Jonquera

Tot i la gravetat dels fets, l’atemptat al Portús va tenir més repercussió a França que a Espanya on va passar gairebé desapercebut, fins i tot entre els veïns de la Jonquera. No obstant això, la memòria persisteix entre els habitants del Portús, especialment per a Comas, que té molt presents aquells moments. «L’explosió va ser de matinada, al número 100 de l’avinguda Catalunya, en una carretera que, tot i ser francesa, té la vorera espanyola. Vaig baixar corrents en pijama amb un extintor per apagar el foc. L’arbre davant de casa va atenuar l’impacte, però la porta del vehicle va volar pels aires, entrant per la claraboia fins a dins de casa», relata Comas, que llavors tenia vint-i-quatre anys.

L’explosió va ser de matinada, al número 100 de l’avinguda Catalunya. Un arbre va atenuar l’impacte, però la porta del vehicle va volar i va entrar a casa" Albert Comas — Testimoni directe dels fets

Comas explica que, afortunadament, no hi va haver danys personals gràcies a la presència de l’arbre que encara avui es conserva. Malgrat això, els productes exposats davant de la botiga van quedar destrossats. «Els danys materials van ser coberts per l’estat francès. Recordo que al barri francès del Portús, en aquell temps, hi havia unes 22 persones amb negocis de canvi de divises. Just davant de casa nostra hi havia dues persones treballant, però per sort ja havien marxat quan va explotar el cotxe. És possible que els responsables esperessin que la gent marxés per fer esclatar el vehicle a les dues o tres de la matinada», diu Comas.

Els Gari i el Tour de França

Els GARI van aprofitar la cobertura mediàtica del Tour de França aquell estiu de 1974 per denunciar la repressió franquista i venjar la mort de Puig Antich amb una sèrie d’atemptats coordinats. El 22 de juliol, el Tour de França va passar per la Jonquera, i dies més tard, el 29 de juliol, el cotxe bomba va esclatar al Portús. Aquell mateix dia, altres atemptats van sacsejar París, on van explotar dos autocars de la SEAFEP, mentre un altre cotxe bomba va ser desactivat a Bourg-Madame, a la Catalunya del Nord.

Gas Mountain recorda els fets

Aquest any, en commemoració del cinquantè aniversari de la mort de Salvador Puig Antich, l’associació Gas Mountain, dedicada a promoure l’activitat a l’aire lliure, l’esport, la conservació de la natura i la memòria històrica a l’Empordà, ha decidit recordar aquest esdeveniment. Amb aquesta iniciativa, es pretén revifar la memòria d’uns fets que, amb el temps, s’han anat diluint en la consciència col·lectiva, fins i tot entre els veïns de la Jonquera i altres localitats properes.

Cinquanta anys després de la seva mort, Salvador Puig Antich continua sent un símbol de resistència i compromís amb la llibertat. Al llarg d’aquest any, s’han celebrat múltiples homenatges en honor a la seva figura, mantenint viu el seu llegat.

