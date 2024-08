Festa de la Veremà demà a Masarac amb la recollida de raïm i premsada del most

La Festa de la Verema se celebrarà demà a Masarac amb la recollida de raïm de la vinya del costat de la cooperativa que excepcionalment obrirà les portes perquè es pugui visitar.

La recollida del raïm començarà a dos quarts de set de la tarda. Una vegada realitzada la collita es portarà fins a la plaça de l'Ajuntament amb la Jove Confraria de Vins i Caves de l'Empordà.

El pregó d'aquesta edició de la Festa de la Verema anirà a càrrec de l'últim ferrer del poble, Tomàs Quintana.

La premsada del most, amb la participació dels més petits del poble i de la Jove Confraria de Vins i Caves de l'Empordà es portarà a terme tot seguit.

El Consell Regulador de la denominació empordanesa organitza cada any per aquestes dates la tradicional Festa de la Verema. Cada any es porta a terme a una població diferent.

Hi haurà els parlaments de la presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, i de l'alcalde de Masarac, Lluís Pujol. L'activitat es tancarà amb un tast de vins del celler Pujol Cargol. Totes les activitats són gratuïtes. La Festa de la Verema és organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà i l'Ajuntament de Masarac, amb la col·laboració del celler Pujol Cargol.

Els actes de la festa s'iniciaran avui al vespre amb un tast de vins de Masarac a càrrec del celler Pujol Cargol i dels viticultors del poble del Celler Cooperatiu d'Espolla al Priorat de Masarac.