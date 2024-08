Figueres plantarà nou arbres per substituir els cinc talats al carril bici

L’Ajuntament de Figueres ha anunciat que plantarà nou arbres al carrer Nou en substitució dels cinc que ha talat al traçat del carril bici.

El govern municipal ha presentat un informe com a resposta a la instància del PSC amb 12 preguntes relatives a la tala dels arbres amb motiu de les obres del traçat del carril bici al carrer Nou. En l’escrit explica que estaven plantats massa junts, «comprometent el seu creixement i impedint la correcta il·luminació del carrer».

L’informe assegura que «avui en dia la distància dels arbres no es considera adient, ja que competeixen entre ells per llum i nutrients; dificulten la uniformitat de l’enllumenat públic».

A més, l’Ajuntament diu que «en tractar-se d’arbres situats en voreres urbanitzades amb serveis soterrats no és possible preveure el trasplantament dels arbres sense afectar la integritat dels serveis i sense garantir-ne la supervivència». Segons expliquen, es va estudiar la possibilitat del trasplantament, però es va descartar per la «dificultat» i per la «viabilitat».

Ara preveuen plantar més dels que hi havia en el mateix carrer i es distribuiran de manera més adient, reordenant l’espai públic i «millorant l’alineació viària de l’espai, que facilitarà correcta la il·luminació nocturna del carrer», asseguren.

El consistori relata que el nou arbrat es planteja amb la distància recomanada per la seva plantació, cada 9 metres aproximadament.