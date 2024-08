Últims tràmits per licitar el Centre d’Acollida d’Animals a l’Alt Empordà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà espera poder licitar el darrer trimestre d’aquest any el Centre d’Acollida i Adopció d’Animals a Pedret i Marzà. El projecte s’arrossega des de fa vuit anys i ha sofert diversos entrebancs, però ha de resoldre la necessitat de disposar d’un centre per al servei a la comarca. A l’actual centre, la Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, se li ha retirat el servei i s’espera, una vegada resoltes les al·legacions, traslladar els animals de forma provisional a un centre d’Albons. Una vegada es disposi del centre comarcal es licitaria el servei en aquest equipament.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà dona servei actualment a les poblacions de la comarca, excepte Figueres, en relació a la recollida i el servei d’adopció d’animals a través fins ara de la Protectora d’Animals i Plantes situada a Figueres.

L’Ajuntament de la capital va decidir assumir el servei el desembre del 2022 disconforme amb com es gestiona la protectora. I ara ha estat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà qui ha decidit rescindir el servei per incompliments que consideren «greus».

Els animals s’havien de retirar d’aquest equipament el 31 de juliol, però l’Associació va recórrer. Segons ha informat el Consell Comarcal, el trasllat està pendent de la resolució de les al·legacions. Els animals es portaran a un centre gestionat per l’empresa Serveis Zoològics la Devesa, a Albons. Serà temporal, fins que hi hagi el centre comarcal.

El projecte ha de permetre disposar d’un espai per a animals modern i ampli. Es tracta del Centre d’Acollida d’Animals i Plantes que s’ha de construir a Pedret i Marzà, a la zona de l’abocador comarcal. Aquí hi ha el Centre de Tractament de Residus. S’està construint un segon equipament amb part de la deixalleria i per a l’educació ambiental i s’hi sumarà el Centre d’Animals.

El projecte es va començar a projectar el 2016. Es va licitar tres anys més tard, però va quedar desert. La pujada de preus del material pel context del moment va obligar a actualitzar el projecte. Això va permetre millorar els serveis.

La nova licitació també porta mesos encallada. Segons el Consell s’estan acabant d’estudiar informes i finalment s’espera tirar-la endavant abans d’acabar l’any i ha de resoldre definitivament la problemàtica de recollida i adopció de gossos, i les colònies de gats.

El centre comptarà amb una superfície de 11466,60 metres quadrats i té un pressupost d’1,6 milions d’euros. La capacitat inicial és per a 180 gossos i 40 gats, però és ampliable.

A banda del darrer conflicte amb l’actual centre, des de fa anys es considera que ha quedat obsolet per les instal·lacions i el lloc on se situa, en zona urbana.

El Consell Comarcal assumirà la coordinació i direcció del centre que s’encarregarà de la recollida d’animals abandonats i control de colònies de gats de carrer.

Es tractarà d’unes modernes instal·lacions i es licitaria a part la gestió, segons han informat.

