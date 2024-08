La Policia Local ha denunciat més d’una vintena de conductors denunciats en sis dies a Castelló d'Empúries. Ha enxampat gent al volant beguda, drogada i amb altres infraccions viàries.

Aquest és el resultat de diversos dispositius i controls de trànsit que van efectuar els agents locals durant la setmana passada en les principals vies del municipi, sigui a Castelló o Empuriabrava i en diferents franges horàries

En total han denunciat una vintena de conductors per diversos motius. Entre les raons que han acabat amb denúncia hi ha la de conduir sota la influència de begudes alcohòliques o els efectes de les drogues; la tinença d’armes i drogues; conduir sense fer servir adequadament el cinturó de seguretat o circular sense inspecció tècnica de vehicle (ITV). Entre els denunciats destacats n'hi ha un que va donar un positiu penal en alcohol, és a dir, anava per sobre dels 0,60 mg/litre quan el màxim és de 0,25 mg/l. En aquest cas la policia va instruir diligències penals.

Aquests controls tenen com a objectiu augmentar la percepció de vigilància i retirar de la circulació el nombre més gran de conductors negligents reforçant la seguretat dels usuaris de la via, indica el cos policial.