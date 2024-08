Projecten un nou parc eòlic marí al golf de Roses amb 70 aerogeneradors i 1.050 MW de potència

Repsol Renovables projecta un nou parc eòlic marí al golf de Roses (Alt Empordà) amb un total de 70 aerogeneradors flotants i 1.050 MW de potència. Es tracta de la setena instal·lació d'aquestes característiques -la segona més gran- que es planteja en aquesta zona, coneguda com a LEBA-1. El projecte es va presentar a mitjans de novembre i ara es troba en fase de consultes prèvies. Segons la documentació a la que ha tingut accés l'ACN, el parc preveu una línia d'evacuació marina de 25,29 quilòmetres i una de terrestre de 29,63 fins a la subestació de la Farga.

L'Estat va aprovar a principis de l'any passat els POEM que inclouen el golf de Roses com a únic punt de Catalunya on es podran instal·lar parcs eòlics marins. La zona té una superfície de 250 quilòmetres quadrats dels 5.000 que sumen les cinc demarcacions, una distància mínima de la costa de 12 km.

Amb la incògnita de quan se celebraran les subhastes públiques, a hores d'ara ja hi ha set projectes sobre la taula. El darrer ha començat la fase de consultes prèvies aquest mateix mes d'agost. Es tracta del que promou Repsol Renovables i rep el nom de Mediterráneo 1. Segons el document previ del projecte, el parc planteja fins a 70 molins flotants amb una potència total de 1.050 MW, amb 15 MW per aerogenerador.

El projecte també contempla que el punt d'aterratge i zona de transició sigui a la platja del Racó de Begur i que el traçat discorri per Bordils, Flaçà, Foixà, Fontanilles, Gualta, Pals, Rupià, Sant Joan de Mollet, Serra de Daró i Ullastret fins arribar a Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis combinant trams soterrats i aeris.

Aquest parc és el segon amb més potència projectada. El primer el va presentar una societat del grup Cobra, Instal·lacions i Serveis Moscardo III, el Catwind, amb una potència prevista de 1.200 MW.

El primer que es va presentar va ser el parc Tramuntana, que promou BlueFloat Energy i SENER, és el que té la tramitació més avançada i preveu aixecar-hi 33 molins flotants amb 500 MW de potència. A banda d'aquests, n'hi ha quatre més de projectats. Un d'una filial d'Iberdrola, anomenat parc Gavina, amb 500 MW de potència i l'enginyeria basca Saitec en preveu un altre, amb només cinc aerogeneradors i una potència de 50 MW.

N'hi ha dos més de projectats per Ferrovial i Capital Energy Offshore. El de Capital Energy rep el nom de 'L'Empordà' i preveu 34 molins amb una potència total de 510 MW. L'altre, promogut per Ferrovial, s'anomena 'Creus' i també contempla la instal·lació de 34 molins amb 510 MW de potència total.

Sobre la zona, a més, hi plana el projecte del Plemcat, que promou la Generalitat i que té com a objectiu testar la tecnologia abans no s'hi acabin implantant parcs eòlics de forma definitiva.

Els contraris hi presentaran al·legacions

Des de la plataforma contrària Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, diu que continuaran batallant per intentar aturar aquests projectes i que, de nou, hi presentaran al·legacions. En aquest sentit, admet que el fet que el nou Govern liderat pel president Salvador Illa, "alineat amb Madrid" complica les coses; però que això tampoc els aturarà.

Ponjoan insisteix que són projectes que tenen grans interessos econòmics al darrere i que no són adequats per aquesta zona, amb un alt valor natural.