Un intern de Puig de les Basses provoca un incendi i fereix nou persones

Un intern de la presó del Puig de les Basses de Figueres va provocar un incendi a la zona d'Infermeria aquest dilluns que va ferir el seu company de cel·la i vuit funcionaris, segons ha avançat el digital El Caso i han confirmat fonts del Departament de Justícia de la Generalitat. Tot plegat va passar pels volts de dos quarts de nou del vespre quan l'home va encendre uns matalassos que hi ha a les cel·les d'aquesta part de la presó, després que se li comuniqués que havia de complir una sanció en un departament especial, on l'activitat és més limitada. Al veure les intencions del reclús, el seu company de cel·la es va refugiar al lavabo per evitar prendre mal i vuit funcionaris van anar a apagar l'incendi.

Com a conseqüència de les flames i el fum els treballadors van haver de rebre atenció mèdica per inhalació de fum i dos d'ells, a més, van patir petites cremades. El responsable dels fets també va quedar ferit per inhalació de fum i se'l va traslladar a l'hospital de Figueres on es manté ingressat. L'intern que compartia cel·la amb ell també va necessitar atenció dels metges. Segons ha pogut saber l'ACN, es tracta d'un reclús amb més d'una vintena d'incidències en els darrers tres mesos i que no estaria adaptat a la vida al centre penitenciari.