Roses incorpora 3,5 milions d'euros al pressupost del 2024 entre romanents i transferències de l'Estat

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) suma 3,5 milions d'euros al pressupost municipal d'aquest any després de la liquidació dels comptes del 2023. El romanent positiu de tresoreria ha deixat 2,44 milions mentre que la liquidació a la partida dels tributs de l'Estat ha incrementat 1,11 milions més. Aquest dilluns al vespre, el govern local ha presentat les propostes per gastar aquests diners. Es destinaran 2,57 milions en la millora de la xarxa de sanejament de Santa Margarida i del Saltar i també milloraran l'enllumenat a una part de Santa Margarida. El consistori destinarà 202.000 euros per comprar dos pisos per a usos socials.

El plenari de Roses ha donat llum verda a la modificació de crèdit que permet incorporar 3,5 milions d'euros als pressupostos d'aquest 2024. El motiu d'aquest increment és que la partida de tributs que transfereix l'Estat a Roses ha estat un 1,11 milions d'euros superior a la prevista inicialment. A més, també s'hi afegeixen 2,44 milions de romanents del pressupost de l'any passat.

De moment, el govern local ja ha anunciat que farà servir els diners per executar alguns projectes que tenia previstos. Per una banda, hi ha una partida de 2,57 milions d'euros que servirà per a la millora de la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar. Es tracta d'unes obres que han de resoldre les filtracions d'aigües salines que hi ha a la xarxa de clavegueram de la urbanització. Aquestes aigües salines acaben a la depuradora i això afecta al procés biològic del tractament d'aigües i a la regeneració d'aquestes. Per altra banda, el consistori renovarà una part de l'enllumenat de Santa Margarida. Hi destinarà 777.500 euros.

Pel que fa a la resta de diners, l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Roses incorpora una partida de 202.000 euros per comprar dos pisos. Es tracta d'un habitatge de la Gran Via de Pau Casals i un altre al carrer de les Guilleries. Tots dos es destinaran a emergències socials que pugui tenir el municipi. La resta de diners també permet sumar més pressupost als llums de Nadal i ara s'ornamentaran nous espais del municipi. El govern local ha aprofitat la part restant dels diners (24.000 euros) per ampliar el contracte de neteja a la zona del mercat setmanal.