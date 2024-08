Els empresaris de l'Alt Empordà es mostren favorables al projecte del Govern de construir una dessalinitzadora

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de l'Alt Empordà i l'Associació d'Empresaris Roses – Cap de Creus s'han mostrat favorables al projecte de dessalinitzadora fixa que ha anunciat el Govern al nord de la Costa Brava. Consideren que la infraestructura és "important per garantir el subministrament d'aigua" a la destinació, sobretot en èpoques de sequera. De fet, la patronal recorda que a la conca de la Muga hi plou poc per la seva situació geogràfica per això cal tenir una infraestructura com aquesta en cas que calgui. Malgrat tot, els empresaris apunten que cal seguir impulsant "mesures per controlar i reduir el consum d'aigua" i fomentar-ne l'estalvi i l'ús racional a tota la ciutadania.

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de l'Alt Empordà agrupa uns 200 establiments consolidats del sector de l'allotjament i la restauració de la comarca. Per altra banda, l'Associació d'Empresaris Roses – Cap de Creus representa unes 200 empreses de la zona. Conjuntament s'han posicionat a favor del projecte de construcció d'una dessaladora fixa a la zona nord de la Costa Brava.

Recorden que la conca de la Muga és especialment escassa hidrogràficament. De fet va ser una de les primeres en notar les conseqüències de la sequera. Per això consideren que la dessaladora permetria garantir el subministrament d'aigua en períodes de sequera. Quan hi hagi pluges i es pugui fer servir l'aigua dolça de la conca, suposarà menys activitat per la dessaladora però tenir-la de forma fixa "donarà tranquil·litat al sector i a la ciutadania".

De fet, la patronal ho compara amb els grups electrògens que tenen alguns establiments. "Funcionen poc però els tenim perquè quan hi ha manca d'energia puguem seguir garantint el subministrament elèctric".