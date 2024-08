Figueres posa a la venda una parcel·la de Vilatenim per 1,9 milions d'euros

L’Ajuntament de Figueres ja té a punt l’expedient d’alineació que ha de permetre la venda d’una finca situada a carretera de Roses de titularitat municipal, ubicada a la zona comercial de l’antic terme de Vilatenim. Es tracta d’una part important del solar buit que confronta amb l’avinguda dels Jocs Special Olympics Figueres 2000 –el carrer principal d’accés a l’Estadi de Vilatenim– i el vial lateral de la C-260. La finca afectada per aquest procés de venda ocupa una superfície de 8.443,60 m² i té la qualificació de sòl comercial en el POUM aprovat l’any passat.

Aquest terreny ha estat valorat amb un preu de sortida d’1.994.547,19 euros. La finca té un front lineal de 107,40 metres i limita a l’oest amb el carrer de la Ginesta. Durant el procediment previ a l’aprovació d’aquest expedient, el Departament de Presidència de la Generalitat va emetre un acord de conformitat d’una operació que ha de permetre a l’Ajuntament obtenir un important ingrés econòmic. L’expedient també conclou que en tractar-se de sòl per a l’aprofitament comercial «es pot indicar que la finca que no és adequada per a ser dedicada a polítiques públiques d’habitatge».

Per les mans de la Junta de Govern Local ha de passar l’aprovació del Plec de Condicions que ha de regir el concurs públic obert a qualsevol postor i la preceptiva convocatòria de la licitació mitjançant la publicació en el Perfil de Contractant. Quan sigui publicada, les persones o empreses interessades en la compra d’aquesta finca tindran un termini màxim de quinze dies per a presentar les seves ofertes econòmiques.