Incendi elèctric en una carnisseria de Figueres

Els Bombers han treballat de matinada en un incendi a Figueres.

Han hagut de mobilitzar cinc dotacions per un foc que s'ha declarat cap a dos quarts d'una de la matinada d'aquest divendres en una carnisseria ubicada als baixos d'un edifici del carrer de Ramon i Cajal.

Un cop a la zona, han comprovat l'avís d'una veïna: el fum que sortia de l'establiment. Han confirmat que el que cremava era el quadre elèctric i això, ha causat a més afectacions a les càmeres frigorífiques. En el moment dels fets, no hi havia ningú a la carnisseria i, per tant, no s'han hagut de lamentar ferits.

Un cop han donat el foc per extingit i ventilat el local, també han comprovat que no hi hagués fum a l'escala dels pisos que hi ha a sobre. Així ho han confirmat i han pogut donar el servei per finalitzat.

A la zona també s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres.