Cursa d’objectes flotants i molta creativitat en família a l'Escala

Llits inflables, flotadors i petites embarcacions a punt de naufragar han estat protagonistes avui al matí a la Platja de les Barques per a la Festa Major de l’Escala en la Cursa d’OFIS (objectes flotants identificats). L’objectiu no era cap altre que passar una bona estona fent poble en una activitat per a la mainada que va destapar la seva creativitat. Per participar-hi, es demanava als participants que anessin disfressats.

Cursa d'OFIS a la Festa Major de l'Escala / Basili Gironès

Malgrat el cel núvol i l’amenaça de pluja, la cursa s'ha pogut celebrar amb tota normalitat i ha aplegat un gran nombre de famílies, que també han gaudit d'altres activitats infantils com una cercavila infantil.