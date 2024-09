Espadaler ratifica Jordi Font al capdavant del Memorial Democràtic

L'historiador Jordi Font continuarà al capdavant del Memorial Democràtic, tal com ha explicat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en una visita aquest diumenge a Portbou (Alt Empordà). Espadaler ha justificat la decisió perquè és "una persona que ha generat consens" i que "hi ha un pla de treball molt ben orientat". El conseller ha assenyalat que la memòria democràtica tindrà un "pes molt important" en les polítiques del Govern per "preservar la democràcia" en un context europeu de "populisme". Espadaler ha escollit el Museu Memorial de l'Exili (MUME) i el memorial Passatges a Walter Benjamin a Portbou per fer-hi la primera visita institucional com a conseller.

"La intenció del Departament de Justícia i de Qualitat Democràtica és donar continuïtat a aquelles polítiques que generen consensos amplis al Parlament de Catalunya", ha insistit Espadaler. I ha dit que donarà continuïtat "a totes les polítiques que s'han fet en aquesta bona direcció". El conseller ha comentat que en la carta que el president de la Generalitat, Salvador Illa, li va entregar a Poblet, es destaca "la necessitat de millorar els serveis públics" com ara les "mesures penitenciàries".

Espadaler ha manifestat que escollir Portbou per fer la primera visita institucional respon a la necessitat de "visualitzar la importància que té el municipi des de la perspectiva de la memòria democràtica!. "No és només un espai referent a nivell de Catalunya i d'Espanya, sinó també a nivell europeu", ha argumentat.

La visita oficial ha començat a l'Ajuntament de Portbou, on el conseller, convidat per l'alcalde, ha signat el llibre d'honor del consistori. A l'acte també hi han assistit el director del MUME, Miquel Aguirre Oliveras, i el director de la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona, Maximiliano Fuentes Codera.

Col·loqui Internacional de Walter Benjamin a Portbou

Portbou acollirà els propers 20 i 22 de setembre la desena edició del Col·loqui Internacional Walter Benjamin, Món digital, imatges i història: memòries en tensió que retorna íntegrament al municipi, organitzat pel Memorial Democràtic, el MUME, la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona (UdG) i l'Ajuntament de Portbou.