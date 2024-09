Demanen que s'actuï en un punt conflictiu de l'N-260 de Llançà arran de diversos accidents

Diversos veïns i comerciants de Llançà recullen signatures per aconseguir que s'actuï en un punt conflictiu de l'N-260 on en els darrers mesos s'han produït diversos accidents, un d'ells mortal. Els impulsors reclamen que s'hi construeixi una rotonda o que s'hi instal·lin semàfors per evitar que hi hagi nous incidents. L'alcaldessa, Núria Escarpanter, diu que el govern municipal se suma a la iniciativa i que fa temps que demanen que s'hi faci alguna cosa. En aquest sentit, diu que la subdelegació del Govern espanyol és "sensible" a la problemàtica i que li consta que s'està estudiant. En paral·lel, el municipi està a l'espera que s'executi la rotonda, també a l'N-260, al tram regulat per semàfors i que està aprovada.