Expectació a Portbou per la localització d'una tortuga marina acabada de néixer

Des d'ahir a la tarda, Portbou viu amb expectació la possible presència en el seu litoral d'un niu de tortugues marines després que hagi estat localitzat a la platja Gran un exemplar acabat de néixer. Voluntaris de l'associació Som Mar i gent del poble s'han fet càrrec de la custòdia de l'espai, al mateix temps que ha estat notificat als Agents Rurals. Després de pentinar la nota amb molta prudència, de moment no s'ha localitzat cap niu, segons l'entitat naturalista. Fonts de Som Mar han assenyalat que "és possible que ja hi hagi hagut altres naixements o que aquest exemplar procedeixi d'alguna altra platja pròxima".

En cas que algú localitzi algun exemplar, s'ha de posar en contacte ràpidament amb el 112. El fet ha mobilitzat els col·lectius nàutics de la zona. El president de la Confraria de Pescadors de Llançà, la més propera a la zona, ha divulgat un avís, alertant els navegants: "Si esteu per la zona de Portbou-Colera-Llançà, o Cervera-Banyuls, i aneu a la platja, en caiac, barca, etc. estigueu atents/es, que hi poden haver més cries de tortuga marina com la que es va trobar ahir a la platja de Portbou. En cas de veure’n alguna: feu foto, guardeu localització i de seguida aviseu i truqueu 112".

Aquest naixement coincideix en el temps amb la niuada registrada a la platja Savinosa de Tarragona, on van fer eclosió 86 ous de tortuga babaua (Caretta caretta) fa pocs dies. Si la posta de l'Albera Marítima es confirmés, es tractaria d'un fet científic rellevant per la latitud de la troballa, com ja va passar recentment a Sant Cebrià, a la costa nordcatalana.

"La petita tortuga trobada fins ara serà traslladada al CRAM per a revisar el seu estat de salut i garantir-ne la supervivència", han afegit Irene Àlvarez, biòloga de Som Mar.

Les imatges d'una tortuga acada de néixer a Portbou / Joan Montaner

Des d'un primer moment, l'Ajuntament de Portbou ha fet una crida a la col·laboració ciutadana, segons ha explicat l'alcalde Gael Rodríguez, a través de la regidoria de Transició Ecològica que lidera Antoni Vega.

Una espècie comú amenaçada

De les quatre espècies que es troben al Mediterrani, només dues nidifiquen en aquesta regió, la tortuga babaua (Caretta caretta) i la tortuga verda (Chelonia mydas). Tanmateix, les principals zones de nidificació es troben a la conca oriental. La nidificació de la tortuga babaua a la Mediterrània és esporàdica, tot i que sembla estar augmentant. La tortuga llaüt (Dermochelys coriacea) i la tortuga kempi (Lepidochelys kempii) no nidifiquen a la Mediterrània. Totes aquestes espècies es distribueixen en grans àrees geogràfiques i fan servir diversos tipus d'ecosistemes al llarg del seu cicle vital.