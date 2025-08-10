La segona onada de calor s'estén amb màximes per sobre dels 40ºC a l'Empordà
A Espolla el termòmetre ha arribat fins als 40,5 °C
Redacció / ACN
La segona onada de calor d’aquest estiu s’ha intensificat aquest diumenge i ha colpejat amb especial duresa algunes comarques com l’Alt Empordà, on s’han registrat valors per damunt dels 40 °C. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Espolla el termòmetre ha arribat fins als 40,5 °C, una de les temperatures més altes del territori, equiparable a registres de zones habitualment més càlides com la Ribera d’Ebre o el Segrià. L’estació de Darnius-Boadella també ha arribat als 40 graus. Fora de la comarca, també han destacat els 38 graus d’Anglès, Fornells de la Selva, Girona i Santa Coloma de Farners.
Aquesta calorada ha afectat també altres punts del país, però l’Empordà ha estat una de les zones més destacades dins del litoral i prelitoral. Les autoritats adverteixen que aquesta situació de calor intensa es mantindrà almenys fins a mitjan setmana, amb el pic previst per dilluns, quan es podrien tornar a superar els 41 °C en alguns punts de l’interior català.
A més, les nits tropicals faran acte de presència a gran part del litoral i prelitoral, inclòs l’Empordà, amb mínimes que no baixaran dels 20 °C. Això augmentarà la sensació d’ofec i pot dificultar el descans, especialment en zones sense una climatització adequada.
Davant aquesta situació, Protecció Civil manté activa l’alerta per calor i demana als ajuntaments de l’Empordà que activin espais refrigerats per a la població vulnerable, com ara gent gran sense suport familiar, persones amb discapacitats, o aquells que hagin de treballar o fer activitat física a l’aire lliure. També es recomana evitar desplaçaments innecessaris durant les hores centrals del dia i hidratar-se constant
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu