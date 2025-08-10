La segona onada de calor s'estén amb màximes per sobre dels 40ºC a l'Empordà

A Espolla el termòmetre ha arribat fins als 40,5 °C

Turistes passejant per Girona en l'inici d'aquesta onada de calor d'aquesta setmana.

Turistes passejant per Girona en l'inici d'aquesta onada de calor d'aquesta setmana. / Aniol Resclosa

Redacció / ACN

Girona

La segona onada de calor d’aquest estiu s’ha intensificat aquest diumenge i ha colpejat amb especial duresa algunes comarques com l’Alt Empordà, on s’han registrat valors per damunt dels 40 °C. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Espolla el termòmetre ha arribat fins als 40,5 °C, una de les temperatures més altes del territori, equiparable a registres de zones habitualment més càlides com la Ribera d’Ebre o el Segrià. L’estació de Darnius-Boadella també ha arribat als 40 graus. Fora de la comarca, també han destacat els 38 graus d’Anglès, Fornells de la Selva, Girona i Santa Coloma de Farners.

Aquesta calorada ha afectat també altres punts del país, però l’Empordà ha estat una de les zones més destacades dins del litoral i prelitoral. Les autoritats adverteixen que aquesta situació de calor intensa es mantindrà almenys fins a mitjan setmana, amb el pic previst per dilluns, quan es podrien tornar a superar els 41 °C en alguns punts de l’interior català.

A més, les nits tropicals faran acte de presència a gran part del litoral i prelitoral, inclòs l’Empordà, amb mínimes que no baixaran dels 20 °C. Això augmentarà la sensació d’ofec i pot dificultar el descans, especialment en zones sense una climatització adequada.

Davant aquesta situació, Protecció Civil manté activa l’alerta per calor i demana als ajuntaments de l’Empordà que activin espais refrigerats per a la població vulnerable, com ara gent gran sense suport familiar, persones amb discapacitats, o aquells que hagin de treballar o fer activitat física a l’aire lliure. També es recomana evitar desplaçaments innecessaris durant les hores centrals del dia i hidratar-se constant

